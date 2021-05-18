Сергей Ребров может возглавить АЕК

Бывший тренер Динамо Сергей Ребров может сменить клубную прописку. В услугах украинского специалиста заинтересован греческий клуб АЕК.

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Ребров может изменить Маноло Хименеса на посту главного тренера АЕК. Греческий клуб пока не принял окончательное решение о Хименесе.

АЕК может воспользоваться тем, что отношения Реброва с руководством Ференцвароша испортились. Хотя у Реброва еще год контракта с "Фради", наставник намекал, что может покинуть клуб.

Заметим. За греческий клуб выступают три украинца – Евгений Шахов, Дмитрий Чигринский и Олег Данченко. В сезоне 2020/2021 команда не смогла выиграть чемпионат Греции.

Потери сборной Украины перед Евро-2020

Наставник сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о кадровой ситуации в команде перед Евро-2020. Чемпионат Европы, скорее всего, пропустят два футболиста Динамо.

Наставник "сине-желтых" рассказал, что Александр Андриевский и Владимир Шепелев могут пропустить Евро-2020.

"С ними немного сложнее ситуация. Я не думаю, что они смогут восстановиться", – заявил Шевченко.

Первый матч на Евро-2020 "сине-желтые" сыграют 13 июня против Нидерландов в Амстердаме. Далее в календаре матчи с Северной Македонией (17 июня) и Австрией (21 июня).

Макс Килман получил украинское гражданство

Защитник английского футбольного клуба Вулверхэмптон Макс Килман получил украинский паспорт. Килман родился в Лондоне, но его родители украинцы. Его мама родилась в Киеве, а папа – в Одессе.

По словам Килмана, его мама всегда мечтала, что он будет играть за Украину.

"Я был очень рад получить украинский паспорт. Когда я его получил, была очень рада и моя мама. Она хотела сделать фотографию со мной и паспортом в руках. Вся семья была рада, что он у меня есть", – сказал Килман.

Сыграет ли Килман за сборную Украины?

23-летний футболист пока не сможет играть за национальную команду Украины.

Причиной является суровые правила ФИФА, ведь футболист ранее выступал за сборную Англии по футзалу, то есть у Килмана английское спортивное гражданство.

Потенциальные соперники Шахтера в квалификации Лиги чемпионов

Шахтер по итогам сезона занял второе место в чемпионате Украины 2020/2021. Эта позиция позволила "горнякам" попасть в квалификацию Лиги чемпионов на следующий сезон.

Донецкая команда стартует с третьего квалификационного раунда, поэтому для выхода в основную сетку турнира Шахтеру предстоит пройти двух соперников. Уже точно можно сказать, что вице-чемпион Украины будет сеяным в обеих раундах квалификации по "Пути представителей лиг".

Первым соперником дончан точно не станут Бенфика и московский Спартак. Таким образом, Шахтер имеет возможность сразиться с бронзовым призером Лиги 1 (только если им станет Лилль или Монако), Генком или одним из победителей второго раунда – ПСВ, Галатасараем, Селтиком, Рапидом или Штурмом, Спартой или Яблонцем, а также представителем Дании (Мидтьюлландом, Брондбю или Копенгагеном).