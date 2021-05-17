Динамо

Как чемпион Украины, киевляне попали напрямую в групповой этап Лиги чемпионов. Поэтому они обошли квалификацию. И свой первый матч сыграют последними среди украинских клубов.

Жеребьевка: 26 августа

Первый матч: 14/15 сентября

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Шахтер

А "горняки" будут вынуждены преодолевать сито квалификации Лиги чемпионов. Начинать с третьего квалификационного раунда. В случае его прохождения – раунд плей-офф. Шахтер будет сеяных в обоих раундах.

В случае поражения в любом из этих раундов, Шахтер попадет в групповой этап Лиги Европы.

Жеребьевка: 19 июля

Матчи 3/4 и 10 августа

Заря

Еще в прошлом сезоне победа в Кубке Украины или третье место в чемпионате давало прямую путевку в групповой этап Лиги Европы. Но с этого сезона внесли изменения, и бронзовый призер УПЛ вынужден стартовать в плей-офф квалификации ЛЕ.

В случае успешного прохождения – место в группе Лиги Европы. Если же нет, то без еврокубков Заря не останется – попадет в группу Лиги конференций.

Жеребьевка: 2 августа

Матчи: 19 и 26 августа

Колос

Команда из Ковалевки второй год подряд сыграет в еврокубках. Но если в прошлом сезоне это была Лига Европы (хотя и квалификационный раунд), то в этом сезоне – Лига конференций (но тоже квалификационный раунд). Это новый турнир, который создан для того, чтобы больше команд сыграли в еврокубках. Вот только от этого количество украинских команд на международной арене не увеличилось – у нас и дальше квота в пять клубов.

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Колос стартует с третьего квалификационного раунда.

Жеребьевка: 19 июля

Матчи 5 и 12 августа

Ворскла

Полтавский клуб первым среди украинских стартует в еврокубках. Команде пришлось сыграть в квалификации Лиги конференций, начиная со второго квалификационного раунда.