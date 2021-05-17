Травмированные игроки сборной Украины

Шевченко сообщил актуальную информацию о Виталии Миколенко. Игрок Динамо травмировался в финале Кубка Украины против Зари. По словам тренера, с Миколенко все хорошо.

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Тренер сборной Украины рассказал, что незначительные проблемы возникли у Николая Шапаренко и Артема Беседина.

"Это микротравмы. Через 2 – 3 дня, думаю, все будут тренироваться на полную силу. Будут на одном уровне", – добавил Шевченко.

Наставник "сине-желтых" рассказал, что Александр Андриевский и Владимир Шепелев могут пропустить Евро-2020.

С ними немного сложнее ситуация. Я не думаю, что они смогут восстановиться,

– заявил Шевченко.

Несмотря на травму вызов в сборную Украины получил игрок Шахтера Евгений Коноплянка.

"Ждем информацию по Коноплянке, он остался в Киеве, готовится с тренером Шахтера по физической подготовке и врачами. Контролируем его состояние. Скорее всего, он приедет уже на второй сбор. Посмотрим, в каком состоянии он будет", – сказал тренер.

В конце концов, Шевченко заявил о небольшой проблеме у Виктора Коваленко из Аталанты.

В рамках подготовки к Евро-2020 сборная Украины сыграет 3 контрольных поединка:

Украина – Бахрейн (23 мая)

Украина – Северная Ирландия (3 июня)

Украина – Кипр (7 июня)

Первый матч на Евро-2020 "сине-желтые" сыграют 13 июня против Нидерландов в Амстердаме. Далее в календаре матчи с Северной Македонией (17 июня) и Австрией (21 июня).