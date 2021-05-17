Об этом футболист заявил в интервью ютуб-канала журналистки Влады Седан.

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По словам Килмана, его мама всегда мечтала, что он будет играть за Украину.

"Я был очень рад получить украинский паспорт. Когда я его получил, была очень рада и моя мама. Она хотела сделать фотографию со мной и паспортом в руках. Вся семья была рада, что он у меня есть", – сказал Килман.

Сыграет ли Килман за сборную Украины?

23-летний футболист пока не сможет играть за национальную команду Украины.

Причиной являются суровые правила ФИФА, ведь футболист ранее выступал за сборную Англии по футзалу, то есть у Килмана английское спортивное гражданство.