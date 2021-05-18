Сергій Ребров може очолити АЕК

Колишній тренер Динамо Сергій Ребров може змінити клубну прописку. У послугах українського фахівця зацікавлений грецький клуб АЕК.

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Ребров може змінити Маноло Хіменеса на посаді головного тренера АЕКа. Грецький клуб поки не прийняв остаточне рішення щодо Хіменеса.

АЕК може скористатися тим, що відносини Реброва з керівництвом Ференцвароша зіпсувалися. Хоча у Реброва ще рік контракту з "фраді", наставник натякав, що може покинути клуб.

Зауважимо. За грецький клуб виступають три українці – Євген Шахов, Дмитро Чигринський і Олег Данченко. У сезоні-2020/2021 команда не змогла виграти чемпіонат Греції.

Втрати збірної України перед Євро-2020

Наставник збірної України Андрій Шевченко розповів про кадрову ситуацію в команді перед Євро-2020. Чемпіонат Європи, швидше за все, пропустять два футболісти Динамо.

Наставник "синьо-жовтих" розповів, що Олександр Андрієвський і Володимир Шепелєв можуть пропустити Євро-2020.

"З ними трішки складніша ситуація. Я не думаю, що вони зможуть відновитися", – заявив Шевченко.

Перший матч на Євро-2020 "синьо-жовті" зіграють 13 червня проти Нідерландів в Амстердамі. Далі в календарі матчі з Північною Македонією (17 червня) та Австрією (21 червня).

Макс Кілман отримав українське громадянство

Захисник англійського футбольного клубу Вулверхемптон Макс Кілман отримав український паспорт. Кілман народився в Лондоні, але його батьки українці. Його мама народилася у Києві, а тато – в Одесі.

За словами Кілмана, його мама завжди мріяла, що він гратиме за Україну.

"Я був дуже радий отримати український паспорт. Коли я його отримав, була дуже рада і моя мама. Вона хотіла зробити фотографію зі мною і паспортом в руках. Вся сім'я була рада, що він у мене є", – сказав Кілман.

Чи зіграє Кілман за збірну України?

23-річний футболіст поки не зможе грати за національну команду України.

Причиною є сурові правила ФІФА, адже футболіст раніше виступав за збірну Англії з футзалу, тобто у Кілмана англійське спортивне громадянство.

Потенційні суперники Шахтаря в кваліфікації Ліги чемпіонів

Шахтар за підсумками сезону посів друге місце в чемпіонаті України 2020/2021. Ця позиція дозволила "гірникам" потрапити в кваліфікацію Ліги чемпіонів на наступний сезон.

Донецька команда стартуватиме з третього кваліфікаційного раунду, тому для виходу в основну сітку турніру Шахтарю треба буде пройти двох суперників. Вже точно можна сказати, що віцечемпіон України буде сіяним в обох раундах кваліфікації за "Шляхом представників ліг".

Першим суперником донеччан точно не стануть Бенфіка і московський Спартак. Таким чином, Шахтар має можливість битися з бронзовим призером Ліги 1 (тільки якщо ним стане Лілль або Монако), Генк або одним з переможців другого раунду – ПСВ, Галатасараєм, Селтіком, Рапідом або Штурмом, Спартою або Яблонцем, а також представником Данії (Мідтьюлландом, Брондбю або Копенгагеном).