Донецкая команда стартует с третьего квалификационного раунда, поэтому для выхода в основную сетку турнира Шахтеру предстоит пройти двух соперников. Уже точно можно сказать, что вице-чемпион Украины будет сеяным в обеих раундах квалификации по "Пути представителей лиг".

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Возможные соперники

Первым соперником дончан точно не станут Бенфика и московский Спартак. Таким образом, Шахтер имеет возможность сразиться с бронзовым призером Лиги 1 (только если им станет Лилль или Монако), Генком или одним из победителей второго раунда – ПСВ, Галатасараем, Селтиком, Рапидом или Штурмом, Спартой или Яблонцем, а также представителем Дании (Мидтьюлландом, Брондбю или Копенгагеном).

Жеребьевка третьего квалификационного раунда состоится 19 июля, а матчи – 3-4 и 10 августа.