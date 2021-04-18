Динамо победило Шахтер

Главным событием 17 апреля в украинском спорте стал матч между Шахтером и Динамо. В этом матче почти решилась судьбы чемпионских медалей УПЛ. Динамо победило благодаря единственному голу де Пени с пенальти. И за четыре тура до конца чемпионата оторвалось от "горняков" на 10 очков. Поэтому уже в матче против Ингульца киевляне могут оформить чемпионство. Первое за пять лет.

Интрига в борьбе за бронзу

А вот где интрига еще присутствует – это в борьбе за третье место в турнирной таблице. Ведь на него претендует сразу четыре команды.

До этого тура третьей была Заря, которая опережала Десну на два очка. На еще два очка от черниговской команды отставала Ворскла. А на одно очко от них отставал Колос.

Десна неожиданно уступила на выезде Минаю. Дубль оформил Нуриев. И поднялся на третье место в гонке бомбардиров.

Ворскла на своем поле уверенно обыграла Зарю со счетом 4:2. Хет-триком отметился Кулач. И вышел на чистое первое место в списке бомбардиров.

Поэтому после этих матчей Заря набрала 38 очков, Ворскла – 37, а Десна – 36. У Колоса пока 33 очка, но команда еще не сыграла свой матч против Днепр-1.

Правда у Зари на один матч меньше – отложенный матч против Олимпика.

Украина побеждает Японию в Кубке Билли Джин Кинг

Женская сборная Украины по теннису одержала уверенную победу над Японией в Кубке Билли Джин Кинг. После двух побед 16 апреля, еще две победы украинки получили 17 апреля. Начала Элина Свитолина, которая победила Юки Найто, и, фактически, принесла победу Украине. А потом сестры Надежда и Людмила Киченок победили в паре.

Таким образом, сборная Украины обеспечила себе место в квалификации Финала Кубка Билли Джин Кинг. Победители на этой стадии смогут выступить в финальной части соревнований.

Челси вышел в финал Кубка Англии

В полуфинале Кубка Англии Челси минимально обыграл Манчестер Сити. Единственный гол на 55-й минуте забил Хаким Зиеш. Украинец Александр Зинченко весь матч провел в запасе.