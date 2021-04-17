Челси – Манчестер Сити 1:0

Гол: Зиеш, 55

Обе команды этот матч проводили после довольно тяжелых игр среди недели в Лиге чемпионов. МанСити на выезде сыграл против Боруссии и праздновал победу. Челси же проиграл номинально домашний матч (но он состоялся в испанской Севилье) Порту, но тоже прошел в полуфинал. Поэтому без ротации у обеих команд не обошлось. Места в старте "горожан" не нашлось украинцу Александру Зинченко.

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Вообще первый тайм обе команды провели довольно вяло. Зиеш забил в начале встречи, но арбитр не засчитал взятие ворот из-за офсайда. Впоследствии Чилвелл оказался на ударной позиции. Но его удар в касание оказался не точен. МанСити за первые 45 минут ничего острого у ворот соперника не создал.

Второй тайм для команды из Манчестера начался крайне плохо. Травму получил Кевин Де Брюйне, и он был вынужден покинуть поле.

А через несколько минут "аристократы" забили гол. Как впоследствии окажется, он будет единственным в этом матче и принесет им победу. Вернер избежал офсайда и получил пас на ход по левому флангу. В штрафной он прострелил на Зиеша. Голкипер Стеффен был далеко от ворот, и помешать не сумел. Как и Мэнди. Поэтому полузащитник отправлял мяч уже в пустые ворота.

Впоследствии марокканец мог оформить дубль после ошибки соперника. Диаш в падении не дотянулся до мяча, и Зиеш пробивал в касание. Но на этот раз Стеффен вовремя вышел на перехват, и мяч попал в него.

Сравнять счет в матче мог Диаш. После подачи с углового Родри сбросил мяч на него. Но защитник отправил мяч вверх, вместо того, чтобы прицельно пробить по воротам.

В конце матча МанСити требовал пенальти. Но после просмотра VAR, арбитр решил что нарушения не было.

Не засчитал арбитр и гол, который забил Пулишич в компенсированное арбитром время. Все из-за офсайда.

Видеообзор матча Челси – Манчестер Сити

Челси выходит в финал Кубка Англии. Их соперник определится в воскресенье, 18 апреля, когда между собой сыграют Лестер и Саутгемптон.