Динамо перемогло Шахтар

Головною подією 17 квітня в українському спорті став матч між Шахтарем та Динамо. В цьому матчі майже вирішалася долі чемпіонських медалей УПЛ. Динамо перемогло завдяки єдиному голу Де Пени з пенальті. І за чотири тури до кінця чемпіонату відірвалося від "гірників" на 10 очок. Тож вже у матчі проти Інгульця кияни можуть оформити чемпіонство. Перше за п'ять років.

Інтрига в боротьбі за бронзу

А от де інтрига ще присутня – це в боротьбі за третє місце в турнірній таблиці. Адже на нього претендує одразу чотири команди.

До цього туру третьою була Зоря, яка випереджала Десну на два очки. На ще два очки від чернігівської команди відставала Ворскла. А на одне очко від них відставав Колос.

Десна неочікувано поступилася на виїзді Минаю. Дубль оформив Нурієв. І піднявся на третє місце в гонці бомбардирів.

Ворскла на власному полі впевнено обіграла Зорю з рахунком 4:2. Хет-триком відзначився Кулач. І вийшов на чисте перше місце в списку бомбардирів.

Тож після цих матчів Зоря набрала 38 очок, Ворскла – 37, а Десна – 36. У Колоса поки 33 очки, але команда ще не зіграла свій матч проти Дніпро-1.

Правда в Зорі на один матч менше – відкладений матч проти Олімпіка.

Україна перемагає Японію в Кубку Біллі Джин Кінг

Жіноча збірна України з тенісу здобула впевнену перемогу над Японією в Кубку Біллі Джин Кінг. Після двох перемог 16 квітня, ще дві перемоги українки здобули 17 квітня. Розпочала Еліна Світоліна, яка перемогла Юкі Найто, і, фактично, принесла перемогу Україні. А згодом сестри Надія та Людмила Кіченок перемогли у парі.

Таким чином, збірна України забезпечила собі місце у кваліфікації Фіналу Кубка Біллі Джин Кінг. Переможці на цій стадії зможуть виступити у фінальній частині змагань.

Челсі вийшов у фінал Кубка Англії

У півфіналі Кубка Англії Челсі мінімально обіграв Манчестер Сіті. Єдиний гол на 55-й хвилині забив Хакім Зієш. Українець Олександр Зінченко весь матч провів у запасі.