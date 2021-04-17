Третью победу над японками Украине принесла Элина Свитолина. Она в довольно напряженном матче победила Юки Найто. При этом японка не подала на победу при счете 6:5, и Свитолина на тай-брейке таки одержала победу.

Напомним Мурашки идут по коже от поддержки украинских фанатов, – Свитолина о матче за сборную

Элина Свитолина – Юки Найто 2:1 (6:2, 4:6, 7:6 (3))

Таким образом украинки победили соперниц за три матча. Перед тем в пятницу, 16 апреля, Марта Костюк обыграла Юки Найто, а Свитолина одолела Тихиро Мурамацу.

Напомним, что 8 команд, которые одержат победу на этапе плей-офф, получат путевки в квалификацию Кубка Билли Джин Кинг. Проигравшие команды будут играть в первой группе.

Таким образом, сборная Украины обеспечила себе место в квалификации финала Кубка Билли Джин Кинг 2022. Победители на этой стадии смогут выступить в финальной части соревнований).