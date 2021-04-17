Ворскла – Заря 4:2

Голы: Степанюк, 8, Кулач, 24, 33, 49 – Тилль, 78 (авт), Фаворов, 90+2

Ворскла ошеломила соперников голом, чуть ли не первым ударом в створ ворот. Вышедший на позиции левого защитника Хомченовский не сумел в подкате выбить мяч у Якуба. Полузащитник вышел на свободное пространство, после чего, отдал пас на Степанюка. А уж тот пробил по воротам.

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Ворскла в первом тайме отличилась тем, что все свои удары наносили прицельно: семь ударов по воротам – семь в створ ворот. Заря такой меткостью ответить не сумела. А возможность сравнять счет потерял Аллахьяр. Он получил пас в штрафную, но Потрошитель вовремя вышел на перехват, бросившись в ноги сопернику. Иранский нападающий упал на газон, но повтор показал, что нарушения правил не было – голкипер первым был на мяче.

А дальше в игре был бенефис Кулача и ошибки защитников Зари. В середине первого тайма это привело к тому, что Кулач получил пас среди соперников и удачно реализовал эпизод.

За минуту Степанюк мог забивать второй гол, но Васил дважды справился с его ударами. В ответ Шахаб упустил возможность забить. На этот раз Потрошитель отбил мяч головой.

Третий гол в этом матче вновь показал проблемы Зари. Иванисеня ошибся на своей половине поля – мяч попал в Степанюка, и он в касание вывел Кулача на ударную позицию. Форвард свой момент использовал.

В конце первого тайма Ворскла могла забивать еще дважды. Сначала Тилль опасно пробил со штрафного (Васил отбил), а потом Кулач пробивал, но после рикошета голкипер справился.

Видео лучших моментов первого тайма матча Ворскла – Заря

И все же Кулач свой третий гол в матче забил. В начале второго тайма Заря получила право на стандарт на чужой половине поля. Но ряд ошибок привело к тому, что полтавчане сбежали в контратаку. И Кулач забил.

После этого в матче количество моментов упало. Ворскла не спешила идти вперед, а Заре мало что удавалось. Хотя дважды команда таки забила. Произошло это после того, как на поле вышел Гладкий. Именно он мог сократить отставание. Но мяч после его удара в собственные ворота отправил Тилль – это записали как автогол игрока Ворсклы.

Ворскла забила и пятый гол. Кравчук, который вышел на замену, забил в пустые ворота. Но после просмотра VAR, арбитр не засчитал взятие ворот.

А уже в компенсированное арбитром время Фаворов отличился в ворота Ворсклы. Он головой отправил мяч в ворота Потрошителя.

Ворскла побеждает и поднимается на четвертое место в турнирной таблице. Отставание от третьей Зари сократилось до одного очка (правда в Заре еще матч в запасе).

Кулач выходит на первое место в списке бомбардиров. В его активе – 13 точных ударов.