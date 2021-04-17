Минай – Десна 3:1

Голы: Нуриев, 23 (пен), 39, Пиняшко, 50 – Имереков, 56

Десна проводила этот матч в день своего основания – команде исполнился 61 год. Поэтому команда приехала в Ужгород, чтобы получить три очка. И при определенных условиях подняться на третье место (при условии, что Заря на выезде уступит Ворскле). Правда делать это планировалось без двух лидеров команды – Тотовицкого и Будковского.

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Минаю тоже нужна была победа. Команда находится на дне турнирной таблицы и каждое набранное очко для закарпатской команды крайне важно. За игрой команды из ложи наблюдал Александр Севидов. Именно его называют тренером команды, хотя на тренерской скамье главным был Николай Цымбал.

Десна лучше начала матч, взяв мяч под свой контроль. И создала несколько моментов. Но отличиться ей не удалось.

А в середине первого тайма произошел едва ли не ключевой эпизод матча. После прострела Кожанова Тамм сбил в своей штрафной Ахмедзаде. Арбитр назначил пенальти, который реализовал Нуриев. От пропущенного гола гости долго не могли отойти.

Видео гола Нуриева с пенальти

А вскоре Нуриев оформил дубль. Саков подключился к атаке по левому флангу, прострелил в центр штрафной, где Ахмедзаде пяткой скинул на партнера. Нуриев мяч подхватил, обыграл защитника и пробил мимо Литовки. Для него это десятый гол в чемпионате, и он сравнялся по этому показателю с Цыганковым из Динамо и Кулачем из Ворсклы.

Видео второго гола Нуриева в матче

Проблемы в защите Десны были и во втором тайме, хотя Рябоконь прибегнул к заменам. Но Пиняшко, который еще в первом тайме заменил Кожанова, сумел забить красивый гол ударом в дальний верхний угол ворот.

Видео гола Пиняшко

Впоследствии Нуриев мог оформить хет-трик, но Гитченко в момент добрался до мяча после прострела и выбил его за пределы поля.

На 56-й минуте Десне удалось сократить отставание – Имереков отличился ударом головой после подачи с углового. Команда создала немало моментов, но больше забить так и не удалось.

Видео гола Имерекова

Минай побеждает и поднимается с последнего места в турнирной таблице. Теперь позади них Рух и Олимпик, которые, правда, свои матчи еще не сыграли.

А Десна теряет возможность подняться на третье место. И по итогам тура может опуститься на пятое, если Ворскла таки обыграет Зарю на своем поле.