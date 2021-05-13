Шахтер официально попрощался с Каштру

Донецкий Шахтер официально попрощался с португальским наставником Луишем Каштру. Тренер возглавлял "горняков" два года.

Смотрите также Опыт против голода: анонс финала Кубка Украины Динамо – Заря

Португалец получил на память именную футболку с цифрой 84. Она означает количество официальных матчей дончан под руководством Каштру. Также экс-тренер "горняков" повезет в Португалию памятный клубный сувенир.

Тренерская карьера Каштру в Шахтере

59-летний специалист впервые пришел к рулю Шахтера в июне 2019 года, подписав 2-летний контракт. В 84 матчах под его руководством "горняки" получили 51 победу и забил 168 голов. Также 16 матчей завершались мировыми. Во всех остальных поединках дончане уходили с поля побежденными.

Первый сезон Каштру в Шахтере был лучше, чем следующий. По итогам первого сезона Каштру привел "горняков" к чемпионству в УПЛ. В том сезоне добрался до полуфинала Лиги Европы.

Свитолина одержала волевую победу на старте турнира WTA в Риме

Элина Свитолина 12 мая стартовала на турнире WTA 1000 в Риме (Италия). Первая ракетка Украины одержала победу над американкой Амандой Анисимовой.

Аманда Анисимова – Элина Свитолина 1:2 (6:2, 3:6, 4:6)

В следующем третьем круге Свитолина сыграет против испанки Гарбинье Мугуруса

Украинские синхронистки пополнили медальный багаж в Будапеште

Сборная Украины по артистическому плаванию во время вечерней сессии завоевала серебряную медаль в групповом техническом выступлении.

В Будапеште программу украинок судьи оценили в 92.392 балла. Это почти на 6 очков больше, чем у сборной Испании, которая закончила выступление на третьем месте. Состав призеров: Марта Федина, Анастасия Савчук, Влада и Марина Алексеевы, Екатерина Резник, Алина Шинкаренко, Ксения Сидоренко, Елизавета Яхно.

В утренней сессии Федина добавила в копилку команды серебряную медаль в произвольном соло.

Динамо узнало возможных соперников в Лиге чемпионов

В еврокубковый сезон 2021/2022 киевское Динамо вступит последним из украинских клубов. Чемпионский титул УПЛ позволил команде Мирчи Луческу оказаться сразу в групповом раунде Лиги чемпионов.

Кроме "бело-синих" это сделали еще 12 клубов: Манчестер Сити (Англия), Манчестер Юнайтед (Англия), Атлетико (Испания), Реал (Испания), Барселона (Испания), Севилья (Испания), Бавария (Германия), Лейпциг (Германия), Интер (Италия), Спортинг (Португалия), Аякс (Нидерланды), Зенит (Россия).