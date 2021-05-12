Аманда Анисимова (США) – Элина Свитолина (Украина) 1:2 (6:2, 3:6, 4:6)

Теннисистки провели на корте 1 час 40 минут. Украинская теннисистка в трех сетах едва одолела соперницу из США. Начало матча было не самое лучшее для 26-летней Свитолиной. Элина никак не могла найти свою игру и только за 27 минут проиграла стартовый сет – 6:2.

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Элина не сдерживала эмоций после трех подряд проигранных геймов на своей подаче. Ракетка украинки почувствовала на полную, что такое злость Свитолиной. Шестая ракетка мира несколько раз била ею о корт.

В первой партии первая ракетка Украины играла безошибочно на своей подаче и даже сделала один эйс. Но вот во всех других показателях уступила своей сопернице.

Камбэк Свитолиной

Во второй партии на теннисный корт вышла совсем другая Элина. Хотя украинка проиграла стартовый гейм, но дальше она контролировала ход поединка. Ключевым стал пятый гейм, когда Свитолина вышла вперед в счете 2:3. В решающем гейме партии американка сыграла два брейка у нашей теннисистки и даже могла сократить преимущество в сете до минимума. Но своего Свитолина уже не отпустила и сравняла счет в партиях. В итоге – 3:6 сет за украинкой.

Все решалось в третьем сете. Свитолина сразу уверенно повела в счете 0:3. Но Анисимова не собиралась так легко отдавать игру после замечательного первого сета в ее исполнении. Аманда приблизилась по геймам в партии 4:5 и даже могла сравниться по геймам.