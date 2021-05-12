Возможные соперники Динамо
Помимо "бело-синих" это сделали еще 12 клубов: Манчестер Сити (Англия), Манчестер Юнайтед (Англия), Атлетико (Испания), Реал (Испания), Барселона (Испания), Севилья (Испания), Бавария (Германия), Лейпциг (Германия), Интер (Италия), Спортинг (Португалия), Аякс (Нидерланды), Зенит (Россия).
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Отметим, что только с Зенитом (как и с другими российскими клубами) Динамо разведут по разным группам. Все остальные команды – прямые конкуренты киевлян по группе Лиги чемпионов.
- Жеребьевка этой стадии турнира состоится 26 августа, а первый тур намечен на 14-15 сентября.
- В прошлом сезоне в группе Лиги чемпионов Динамо противостояли Ювентус, Барселона и Ференцварош.