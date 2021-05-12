Трогательное прощание с тренером

12 мая в отеле "Опера" состоялась последняя встреча генерального директора Шахтера Сергея Палкина с Луишем Каштру. На ней гендиректор "горняков" поблагодарил португальского наставника за сотрудничество и пожелал тренеру успехов.

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Португалец получил на память именную футболку с цифрой 84. Она означает количество официальных матчей дончан под руководством Каштру. Также экс-тренер "горняков" повезет в Португалию памятный клубный сувенир.

Тренерская карьера Каштру в Шахтере

59-летний специалист впервые пришел к рулю Шахтера в июне 2019 года, подписав 2-летний контракт. В 84 матчах под его руководством "горняки" получили 51 победу и забили 168 голов. Также 16 матчей завершались мировыми. Во всех остальных поединках дончане уходили с поля побежденными.

Первый сезон Каштру в Шахтере был лучше, чем следующий. По итогам первого сезона Каштру привел "горняков" к чемпионству в УПЛ. В том сезоне добрался до полуфинала Лиги Европы.