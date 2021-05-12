Манчестер Сити досрочно стал чемпионом Англии
Манчестер Сити, за который выступает украинский футболист Александр Зинченко, досрочно стал чемпионом Англии в сезоне 2020/21.
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Чемпионство "горожан" стало возможным после того, как второй Манчестер Юнайтед проиграл Лестеру (1:2) и потерял теоретические шансы на борьбу за победу.
- Это чемпионство стало для "Сити" уже седьмым в истории клуба. До этого "горожане" побеждали в сезонах 1936/37, 1967/68, 2011/12, 2013/14, 2017/18, 2018/19.
- Для украинца Александра Зинченко это третье чемпионство в составе клуба.
Динамо готовит трансфер лучшего украинского бомбардира
Лучший бомбардир УПЛ сезона 2020/21, форвард Ворсклы Владислав Кулач в ближайшее время подпишет контракт с Динамо.
Кулач перейдет в Динамо на правах свободного агента: его контракт с Ворсклой истекает в конце сезона. 28-летний игрок стал лучшим бомбардиром нынешнего сезона УПЛ с 15 голами в 20 матчах.
Что известно про Кулача
- Кулач является воспитанником академии Олимпика-УОР и донецкого Шахтера. Выступал за третью команду "горняков", отдавался в аренду в Ильичевец, запорожский Металлург, днепродзержинскую Сталь, турецкий Эскишехирспор, Зарю, Ворсклу, Александрию и венгерский Гонвед.
- В январе 2020 года Кулач подписал полноценный контракт с Ворсклой, и с тех пор сыграл за команду 34 матча.
Бой Беринчик – Лобов перенесен
Поединок непобедимого украинца Дениса Беринчика против Артема Лобова перенесен. Бойцы должны провести поединок на голых кулаках.
Новая дата боя – 24 июля. 33-летний Беринчик заявил, что получил травму плеча.
В спорте я уже 22 год, и у меня есть свои боксерские травмы. На спаррингах с Анатолием Шпонарским я повредил свое левое плечо в клинче. Извините, так бывает. Бой с Артемом Лобовым переносится на июль. Примите мои извинения,
– сообщил Беринчик.
Буффон во второй раз покидает Ювентус
Легендарный итальянский вратарь Джанлуиджи Буффон во второй раз покинет туринский Ювентус. Буффон покинет Ювентус после завершения сезона-2020/2021.
- В сезоне-2020/2021 Буффон отыграл за Ювентус всего 12 матчей. В пассиве голкипера 7 пропущенных голов. Вместе с тем, 6 матчей Буффон отстоял на ноль.
Буффон впервые покинул Ювентус в 2018 году после 17 лет в клубе. Тогда Джанлуиджи перешел во французский ПСЖ. В столице Франции Буффон провел всего один сезон, после которого вернулся в Ювентус.