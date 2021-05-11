У Беринчика травма
Украинский боксер легкого веса Денис Беринчик сообщил о том, что его бой с бывшим бойцом UFC Артемом Лобовым перенесен. Новая дата боя – 24 июля.
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33-летний Беринчик заявил, что получил травму плеча.
В спорте я уже 22 год, и у меня есть свои боксерские травмы. На спаррингах с Анатолием Шпонарским я повредил свое левое плечо в клинче. Извините, так бывает. Бой с Артемом Лобовым переносится на июль. Примите мои извинения,
– сообщил Беринчик.
Что известно о бое
- Предыдущий бой Беринчик провел 21 марта по правилам бокса. Украинский боксер победил чилийца Хосе Санчеса и в пятый раз защитил титул интернационального чемпиона по версии WBO.
- Сразу после поединка Денис бросил вызов Артему Лобову. На следующий день Артем принял вызов украинца. Поединок Беринчик – Лобов должен был состояться 19 июня. Бой пройдет в Украине.