У Беринчика травма

Украинский боксер легкого веса Денис Беринчик сообщил о том, что его бой с бывшим бойцом UFC Артемом Лобовым перенесен. Новая дата боя – 24 июля.

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33-летний Беринчик заявил, что получил травму плеча.

В спорте я уже 22 год, и у меня есть свои боксерские травмы. На спаррингах с Анатолием Шпонарским я повредил свое левое плечо в клинче. Извините, так бывает. Бой с Артемом Лобовым переносится на июль. Примите мои извинения,
 –  сообщил Беринчик.

Что известно о бое