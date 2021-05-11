Буффон не продлил контракт с Ювентусом

Вратарь Ювентуса Джанлуиджи Буффон сообщил, что завершит выступление за туринский клуб по окончании сезона.

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Я решил покинуть Ювентус по окончании сезона. Не продлеваю контракт,

– сказал 43-летний Буффон в эфире beIN Sports.

В сезоне-2020/2021 Буффон отыграл за Ювентус всего 12 матчей. В пассиве голкипера 7 пропущенных голов. Вместе с тем, 6 матчей Буффон отстоял на ноль.

Буффон впервые покинул Ювентус в 2018 году после 17 лет в клубе. Тогда Джанлуиджи перешел во французский ПСЖ.

В столице Франции Буффон провел всего один сезон, после которого вернулся в Ювентус.

Буффон – один из самых титулованных вратарей мира. Всего за карьеру игрока итальянец выиграл 28 трофеев! Он чемпион мира 2006.