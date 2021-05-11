Манчестер Юнайтед – Лестер 1:2
Голы: Гринвуд, 15 – Томас, 10, Союнчу, 66
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Команды обменялись голами на старте встречи. Сперва забил Лестер – Томас расстрелял дальнюю от себя девятку, замкнув подачу с правого фланга от Тилеманса.
Видео гола Томаса
Впоследствии ответило МЮ. Гринвуд забил уже первым ударом. Траоре обеспечил ему передачу в правый фланг штрафной, после чего пробить в дальний угол низом не составило труда.
Видео гола Гринвуда
После перерыва Лестер вырвал победу в матче. Союнчу головой завершил подачу с правого фланга от Олбрайтона 1:2.
Видео гола Союнчу