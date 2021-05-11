Манчестер Юнайтед – Лестер 1:2

Голы: Гринвуд, 15 – Томас, 10, Союнчу, 66

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Команды обменялись голами на старте встречи. Сперва забил Лестер – Томас расстрелял дальнюю от себя девятку, замкнув подачу с правого фланга от Тилеманса.

Видео гола Томаса

Впоследствии ответило МЮ. Гринвуд забил уже первым ударом. Траоре обеспечил ему передачу в правый фланг штрафной, после чего пробить в дальний угол низом не составило труда.

Видео гола Гринвуда

После перерыва Лестер вырвал победу в матче. Союнчу головой завершил подачу с правого фланга от Олбрайтона 1:2.

Видео гола Союнчу

В итоге, Лестер поднялся на 3 место в АПЛ и повысил шансы на попадание в Лигу чемпионов следующего сезона. Манчестер Юнайтед за поражение потерял теоретические шансы на победу в чемпионате Англии. Новый чемпион Англии – Манчестер Сити.