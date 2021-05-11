Кулач перейдет в Динамо на правах свободного агента: его контракт с Ворсклой заканчивается в конце сезона. 28-летний игрок стал лучшим бомбардиром нынешнего сезона УПЛ с 15 голами в 20 матчах.
К слову Тренер Ворсклы хочет, чтобы Шевченко вызвал в сборную Украины лучшего форварда УПЛ
Также атаку Динамо усилит Фран Соль, который проводит нынешний сезон в аренде в испанском Тенерифе. Аренда заканчивается в конце сезона, после чего 29-летний испанец вернется в киевский клуб.
Что известно о Кулаче
- Кулач является воспитанником академии Олимпика-УОР и донецкого Шахтера. Выступал за третью команду "горняков", отдавался в аренду в Ильичевец, запорожский Металлург, днепродзержинскую Сталь, турецкий Эскишехирспор, Зарю, Ворсклу, Александрию и венгерский Гонвед.
- В января 2020 года Кулач подписал полноценный контракт с Ворсклой, и с тех пор сыграл за команду 34 матча.