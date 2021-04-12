Украина лучшая на Евро-2021 по тяжелой атлетике
Сборная Украины по тяжелой атлетике стала лучшей по результатам чемпионата Европы-2021 в Москве. Украинские спортсмены выиграли официальный и неофициальный медальный зачет.
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Украина выиграла 6 медалей в официальном зачете. Украинцы выиграли 4 "золота", что до сих пор никогда не удавалось нашим спортсменам в рамках одного чемпионата Европы. В активе Украины больше золотых наград.
Медальный зачет Евро-2021 по тяжелой атлетике
1. Украина – 6 (4 "золота", 1 "серебро", 1 "бронза")
2. Болгария – 7 (3 "золота", 3 "серебра", 1 "бронза")
3. Армения – 6 (2 "золота", 2 "серебра", 4 "бронзы")
4. Грузия – 4 (2 "золота", 2 "серебра")
5. Румыния – 5 (2 "золота", 1 "серебро", 2 "бронзы")
В целом медали на чемпионате Европы выиграли представители 16 стран.
Сборная Украины также заняла первое место в так называемом "малом" медальном зачете, где в расчет брались победы в каждой дисциплине. Украинские спортсмены выиграли 17 наград – 10 "золотых", 3 "серебряные" и 4 "бронзовые".
Гвоздик намекнул на возвращение
Украинский боксер Александр Гвоздик готов возобновить карьеру. 33-летний Гвоздик готов провести бой с американцем Джо Смитом-младшим.
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Александр наблюдал за боем Джо Смита-младшего против россиянина Максима Власова, в котором боксеры соревновались за вакантный титул WBO в полутяжелом весе. Победу одержал именно американец.
Украинец выложил сторис в инстаграм, в котором поздравил Смита с победой и сделал яркое заявление.
Поздравляю Джо Смита. Кто-то обещал мне бой с победителем. Посмотрим,
– коротко подписал фото Гвоздик.
МЮ одолел Тоттенхэм
Лондонский Тоттенхэм и Манчестер Юнайтед сошлись в центральном матче 31 тура английской Премьер-лиги. Победу со счетом 3:1 отпраздновали футболисты МЮ.
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В середине первого тайма Эдинсон Кавани вывел гостей вперед, но гол уругвайца был отменен из-за нарушения правил со стороны Мактоминея. Тоттенхэм буквально через несколько минут после этого инцидента открыл счет в игре.
"Шпорам" удалось найти брешь в обороне МЮ. В итоге Лукас Моура прострелил на Сона, который отметился голом в пустые ворота.
Манчестер Юнайтед провел мощный второй тайм. Сначала паритет в игре восстановил бразилец Фред. Впоследствии Кавани наконец удалось забит чистый гол, который вывел МЮ вперед.
А в компенсированное время Гринвуд добил Тоттенхэм.