Неожиданная реакция Чумака
Украинский тяжеловес Дмитрий Чумак выложил в своих соцсетях довольно провокационное фото в сторону России. Он опубликовал фотографию Кремля, который горит и добавил к фото строки из песни группы "Ленинград" авторства Сергея Шнурова.
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Люди неоднозначно отреагировали на такой пост украинского спортсмена. Некоторые хвалили украинца за это, а часть людей раскритиковала Чумака со словами: "Зачем ты поехал в Москву, а теперь выкладываешь такие фотографии?".
Вчера приснился сон прекрасный -
Москва сгорела целиком.
Пожар на площади на Красной,
И тлеет бывший Избирком.
Никто не выжил – все сгорели,
Все Pussy, Путин и Собчак,
И у стены кремлевской ели
Горели охуенно так.
Москва, по ком звонят твои колокола?
Москва, почем твои златые купола?
- Дмитрий Чумак праздновал триумф в весовой категории до 109 килограммов. Его результат в сумме двоеборья 407 килограммов.
- Эта победа стала для украинца уже третьей на чемпионатах Европы. До этого Чумак уже дважды поднимался на высшую ступень пьедестала. Случалось это в Сплите (2017) и Батуми (2019).