Неожиданная реакция Чумака

Украинский тяжеловес Дмитрий Чумак выложил в своих соцсетях довольно провокационное фото в сторону России. Он опубликовал фотографию Кремля, который горит и добавил к фото строки из песни группы "Ленинград" авторства Сергея Шнурова.

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Люди неоднозначно отреагировали на такой пост украинского спортсмена. Некоторые хвалили украинца за это, а часть людей раскритиковала Чумака со словами: "Зачем ты поехал в Москву, а теперь выкладываешь такие фотографии?".

Вчера приснился сон прекрасный -

Москва сгорела целиком.

Пожар на площади на Красной,

И тлеет бывший Избирком.

Никто не выжил – все сгорели,

Все Pussy, Путин и Собчак,

И у стены кремлевской ели

Горели охуенно так.

Москва, по ком звонят твои колокола?

Москва, почем твои златые купола?