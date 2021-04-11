Сборная Украины на Евро-2021 выиграла 6 медалей в официальном зачете. Украинцы выиграли 4 "золота", что до сих пор никогда не подчинялось нашим спортсменам в рамках одного чемпионата Европы.
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На чемпионате Европы в Москве было разыграно 20 комплектов наград (20 весовых категорий). В активе Украины больше золотых наград.
Медальный зачет Евро-2021 по тяжелой атлетике
1. Украина – 6 (4 "золота", 1 "серебро", 1 "бронза")
2. Болгария – 7 (3 "золота", 3 "серебра", 1 "бронза")
3. Армения – 6 (2 "золота", 2 "серебра", 4 "бронзы")
4. Грузия – 4 (2 "золота", 2 "серебра")
5. Румыния – 5 (2 "золота", 1 "серебро", 2 "бронзы")
Сборная Украины также заняла первое место в так называемом "малом" медальном зачете, где в расчет брались победы в каждой дисциплине.
Украинские спортсмены выиграли 17 наград – 10 "золотых", 3 "серебряные" и 4 "бронзовые".
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Медали в официальный зачет сборной Украины принесли 6 атлетов:
- Камила Конотоп – "золото" (до 55 кг)
- Ирина Деха – "золото" (до 75 кг)
- Алина Марущак – "золото" (до 81 кг)
- Дмитрий Чумак – "золото" (до 109 кг)
- Анастасия Лысенко – "серебро" (более 87 кг)
- Дмитрий Вороновский – "бронза" (до 55 кг)