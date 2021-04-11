Сборная Украины на Евро-2021 выиграла 6 медалей в официальном зачете. Украинцы выиграли 4 "золота", что до сих пор никогда не подчинялось нашим спортсменам в рамках одного чемпионата Европы.

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На чемпионате Европы в Москве было разыграно 20 комплектов наград (20 весовых категорий). В активе Украины больше золотых наград.

Медальный зачет Евро-2021 по тяжелой атлетике

1. Украина – 6 (4 "золота", 1 "серебро", 1 "бронза")

2. Болгария – 7 (3 "золота", 3 "серебра", 1 "бронза")

3. Армения – 6 (2 "золота", 2 "серебра", 4 "бронзы")

4. Грузия – 4 (2 "золота", 2 "серебра")

5. Румыния – 5 (2 "золота", 1 "серебро", 2 "бронзы")

В общем медали на чемпионате Европы выиграли представители 16 стран.

Сборная Украины также заняла первое место в так называемом "малом" медальном зачете, где в расчет брались победы в каждой дисциплине.

Украинские спортсмены выиграли 17 наград – 10 "золотых", 3 "серебряные" и 4 "бронзовые".

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Медали в официальный зачет сборной Украины принесли 6 атлетов: