Готов к возвращению

Александр Гвоздик наблюдал за боем Джо Смита-младшего против россиянина Максима Власова, в котором боксеры соревновались за вакантный титул WBO в полутяжелом весе. В шоу успех праздновал американец.

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Украинец выложил сторис в инстаграме, в которой поздравил Смита с победой и сделал яркое заявление.

Поздравляю Джо Смита! Кто-то обещал мне бой с победителем. Посмотрим,

– коротко подписал фото Гвоздик.

Смит-младший – чемпион мира по версии WBO NABO. В период 2016/2017 годов владел титулом WBC International. Смит победил Власова и завоевал чемпионский титул впервые в карьере. Победа над бойцом из России стала для него третьей подряд после поражения от Дмитрия Бивола в титульном бою за пояс WBA.

Летом 2020 года Александр неожиданно повесил перчатки на гвоздь и серьезнее занялся бизнесом. Однако тренировки украинец не бросил и находится в хорошей форме. Причина завершения его карьеры крылась в отсутствии боев из-за пандемии коронавируса.

Уже через полгода Гвоздик заговорил о возвращении на профессиональный ринг. Сейчас в активе боксера 17 побед и одно поражение. Фиаско украинец получил в бою против россиянина Артура Бетербиева.



Гвоздик готов к бою со Смитом / Скриншот с instagram.com/alex_gvozdyk