Готов к возвращению

Александр Гвоздик наблюдал за боем Джо Смита-младшего против россиянина Максима Власова, в котором боксеры соревновались за вакантный титул WBO в полутяжелом весе. В шоу успех праздновал американец.

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Украинец выложил сторис в инстаграме, в которой поздравил Смита с победой и сделал яркое заявление.

Поздравляю Джо Смита! Кто-то обещал мне бой с победителем. Посмотрим,
– коротко подписал фото Гвоздик.

Смит-младший – чемпион мира по версии WBO NABO. В период 2016/2017 годов владел титулом WBC International. Смит победил Власова и завоевал чемпионский титул впервые в карьере. Победа над бойцом из России стала для него третьей подряд после поражения от Дмитрия Бивола в титульном бою за пояс WBA.


Гвоздик готов к бою со Смитом / Скриншот с instagram.com/alex_gvozdyk