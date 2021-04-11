Интер – Кальяри 1:0

Гол: Дармиан, 77

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Вывести хозяев вперед мог Кристиан Эриксен. Футболист сборной Дании нанес красивый удар из-за пределов штрафной, однако голкипер Кальяри совершил удивительное спасение.

Еще одну возможность имел Дармиан, который после затяжной атаки Интера пробил из пределов штрафной в ближний угол. Но и здесь Викарио был на высоте.

После перерыва Викарио снова пришлось спасать партнеров после дальних ударов. Сначала голкипера Кальяри побеспокоил Сенси, а затем Эриксен.

Замечательную возможность Интер вперед имел Где Врэй. Защитник присоединился к атаке своей команды во время углового. Однако мяч после его удара попал в штангу.

На 77 минуте миланцы таки пробили оборону скромного Кальяри. Мартинес обыгрался с Лукаку и прострелил вдоль штрафной. На дальней штанге мяч в ворота переправил Дармиан.

Благодаря победе Интер набрал 74 очка в 30 турах. Подопечные Антонио Конте за 8 туров до конца сезона на 11 очков опережают Милан.

Интер – Кальяри видеообзор