Интер – Кальяри 1:0
Гол: Дармиан, 77
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Вывести хозяев вперед мог Кристиан Эриксен. Футболист сборной Дании нанес красивый удар из-за пределов штрафной, однако голкипер Кальяри совершил удивительное спасение.
Еще одну возможность имел Дармиан, который после затяжной атаки Интера пробил из пределов штрафной в ближний угол. Но и здесь Викарио был на высоте.
После перерыва Викарио снова пришлось спасать партнеров после дальних ударов. Сначала голкипера Кальяри побеспокоил Сенси, а затем Эриксен.
Замечательную возможность Интер вперед имел Где Врэй. Защитник присоединился к атаке своей команды во время углового. Однако мяч после его удара попал в штангу.
На 77 минуте миланцы таки пробили оборону скромного Кальяри. Мартинес обыгрался с Лукаку и прострелил вдоль штрафной. На дальней штанге мяч в ворота переправил Дармиан.
Интер – Кальяри видеообзор