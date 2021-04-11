Хочу получить свой шанс на полноценный титул

По словам Усика, он рискует потерять первое место в рейтинге WBO, если проведет бой с Джо Джойсом. Сейчас Усик-официальный претендент на титул WBO, который удерживает Джошуа.

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Мы все еще ждем решения WBO, санкционировали они бой Джошуа – Фьюри или нет. Я нахожусь на первой строчке рейтинга организации. Если я договорюсь и буду биться с Джойсом, то могу потерять эту позицию. Мне бы не хотелось этого. Нас туда поставили, мы это заслужили, а теперь хотим справедливо получить свой шанс на полноценный титул,

– сказал Усик.

Вместе с тем Усик не исключает, что проведет бой с Джойсом, если Джошуа откажется от защиты титула.

"Если все-таки нам не дадут шанса с Джошуа – я хочу боксировать в удовольствие себе и фанатам и желательно, чтобы этот поединок состоялся Украине. В этом случае, скорее всего, соперником станет Джо Джойс", – отметил украинец.

Я помню какой "пожар" был, когда я боксировал во Львове

Усик рассказал, что активно работает над тем, чтобы его следующий поединок состоялся в Киеве на НСК "Олимпийский".

"Мы активно работаем над тем, чтобы следующий мой бой состоялся в Украине и желательно, чтобы он состоялся на НСК "Олимпийский". Я помню какой "пожар" был, когда я боксировал во Львове, Киеве.

Люди смотрели, кричали, поддерживали, это было невероятно. Я хочу это повторить, я хочу дать людям то, чего они так хотят, а взамен получить ту безумную поддержку. Надеюсь, у нас все получится", – резюмировал Усик.

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Как информирует vRINGe.com, президент WBO Франциско Валькарсел заявил, что дату боя Джошуа – Фьюри может быть объявлено в ближайшее время. Если Фьюри и Джошуа не объявят бой, то чемпиону WBO придется встретиться с Усиком.



Усик – Джойс / Инфографика Спорт 24