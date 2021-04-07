Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед 1:3

Голы: Сон, 40 – Фред, 57, Кавани, 79, Гринвуд, 90+6

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Манчестер Юнайтед в рамках АПЛ сыграл 30 матчей и перед игрой со "шпорами" проиграл Манчестер Сити, который лидирует, 14 очков. Впрочем, у МЮ на две игры меньше, чем у Сити.

Поэтому в матче с Тоттенхэмом "красным дьяволам" следовало побеждать и пытаться сократить отставание от "горожан", которые сенсационно проиграли Лидсу.

В то же время Тоттенхэм после 30 туров набрал 49 очков и удерживает 7 место. Подопечным Жозе Моуринью тоже крайне важно побеждать, чтобы попасть в топ-4 и гарантировать себе участие в Лиге чемпионов.

Несмотря на выездной матч именно Манчестер Юнайтед контролировал игру. Однако гостям крайне сложно давались острые моменты. Только в середине первого тайма футболисты МЮ провели атаку, которая завершилась голом. Мактоминей отдал пас на Фреда, который в штрафной нашел Погба.

Француз великолепным пасом вывел Кавани на рандеву с Льорисом и тот переиграл голкипера. Однако гол отменили. Все потому, что Мактоминей во время паса ударил Сона.

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Момент с отмененным голом заставил Тоттенхэм проснуться и едва ли не первый свой момент в игре "шпоры" смогли реализовать. Кейн остроумно отдал на ход в штрафную Моури. Лукас сразу прострелил вдоль ворот на Сона, который переправил мяч в пустые ворота и вывел свою команду вперед.

После перерыва МЮ продолжил доминировать. Прекрасную возможность отличиться имел Мактоминей. Полузащитник гостей решился на дальний удар. Мяч летел в левый от Льориса угол, однако голкипер сумел осуществить сейв.

Через несколько минут МЮ таки сравнял счет. Фред вывел Кавани на ударную позицию в штрафной. Уругваец пробил, однако Льорис отбил мяч прямо на Фреда. Бразилец спокойно переправил мяч в ворота – 1:1.

Тоттенхэм достаточно быстро мог вернуть преимущество. После того, как Орье выгрыз мяч в штрафной МЮ, Сон оказался в опасной ударной позиции. Кореец пробил в угол, однако Хендерсон отразил мяч.

Через несколько минут уже МЮ провел острую атаку. Бруну Фернандеш не нашел продолжения атаки и нанес дальний удар. Льорис в эффектном прыжке вытащил мяч, летевший в нижний угол.

Буквально за 2 минуты в середине второго тайма "шпорам" удалось создать два острых момента. Сначала Кейн пытался прошить Хендерсона с острого угла, но голкипер проявил великолепную реакцию.

Вскоре после углового Сиссоко пробил из-за пределов штрафной и мяч после рикошета оказался в Орье. Защитник "шпор" пытался переправить мяч в ворота ударом через себя, но не попал. Кроме того, Серж был в положении вне игры.

На 79 минуте игры Кавани удалось отпраздновать гол. Гринвуд с правого фланга красиво навесил в штрафную и Кавани пробил в падении точно в угол.

После пропущенного гола лондонцы побежали спасать хотя бы ничью. Хорошую возможность "шпоры" имели на 84 минуте. После подачи углового Погба выбил мяч на дальнюю штангу, где его направил в стойку Кавани. Если бы не уругваец, кто-то из игроков Тоттенхэма мог переправить мяч в ворота.

Уже в компенсированное время МЮ забил третий гол. Погба классно протащил мяч и отдал на Гринвуда. Талантливый нападающий обыграл защитников и точно пробил.

Манчестер Юнайтед одержал победу 3:1, которая позволяет команде закрепиться на 2 месте. А вот Тоттенхэм ухудшил свои шансы зацепиться за топ-4.