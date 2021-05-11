Ломаченко полетел в США для подготовки к бою с Накатани

Украинский боксер легкого веса Василий Ломаченко отправился в США для подготовки к поединку против японца Масайоши Накатани. Ломаченко проведет первый бой после поражения Теофимо Лопесу осенью 2020 года.

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Ломаченко вылетел в США из Одессы. На инстаграм-странице lomus_official он сообщил, что в США состоится финальная стадия подготовки к бою с Накатани.

Что известно о бое Ломаченко – Накатани

Поединок между Ломаченко и Накатани официально состоится 26 июня на арене Virgin Hotel в Лас-Вегасе, штат Невада (США).

В начале мая промоутерская компания Top Rank подтвердила бой и опубликовала промо поединка.

Предыдущий бой Ломаченко провел осенью 2020 и проиграл Теофимо Лопесу. Василий потерял титулы WBC, WBA, WBO.

Накатани также проигрывал Лопесу, однако в предыдущем поединке он победил. Японец одолел скандального Феликса Вердехо, которому грозит смертная казнь.

Свитолина покинула топ-5 рейтинга WTA

Опубликован новый рейтинг WTA, который "разморожен" после турнира в Майами (США). Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина покинула топ-5 рейтинга.

Элина Свитолина опустилась на 6 позицию. 26-летняя Свитолина впервые покинула топ-5 с сентября 2020 года. Украинку вытеснила Арина Соболенко из Беларуси.

Украинки в рейтинге WTA

Элина Свитолина – 6

Даяна Ястремская – 32

Марта Костюк – 79

Катарина Завацкая – 130

Ангелина Калинина – 140

Леся Цуренко – 142

Екатерина Козлова – 158

Дарья Снигур – 206

Катерина Бондаренко – 224

Костюк проиграла россиянке на турнире WTA в Риме

Украинская теннисистка Марта Костюк зачехлила ракетку в первом раунде турнира WTA 1000 в Риме. В 1/32 финала 18-летняя Марта уступила россиянке Екатерине Александровой.

Из украинок на турнире в Риме осталась только Элина Свитолина. Она стартует с 1/16 финала.

4 матча Миная попали под расследование

Закарпатский Минай вылетел из украинской Премьер-лиги. В предпоследнем туре УПЛ команда наделала шума, отказываясь выходить на игру с Шахтером.

По информации "ТаТоТаке", под подозрение попали 4 поединка Миная, включая две игры команды U-21. УАФ обратилась в правоохранительные органы с просьбой открыть уголовное производство.

Сообщается, что тренер Миная U-21 уже отбывал наказание в Словакии за участие в играх подобного рода.

Кроме этого, под подозрение попал не только матч Миная против Шахтера в 25 туре, но и поединок 12 тура против "горняков" в декабре 2020 года. Тогда Минай проиграл 1:5.