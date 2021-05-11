Ломаченко полетел в США для подготовки к бою с Накатани
Украинский боксер легкого веса Василий Ломаченко отправился в США для подготовки к поединку против японца Масайоши Накатани. Ломаченко проведет первый бой после поражения Теофимо Лопесу осенью 2020 года.
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Ломаченко вылетел в США из Одессы. На инстаграм-странице lomus_official он сообщил, что в США состоится финальная стадия подготовки к бою с Накатани.
Что известно о бое Ломаченко – Накатани
- Поединок между Ломаченко и Накатани официально состоится 26 июня на арене Virgin Hotel в Лас-Вегасе, штат Невада (США).
- В начале мая промоутерская компания Top Rank подтвердила бой и опубликовала промо поединка.
- Предыдущий бой Ломаченко провел осенью 2020 и проиграл Теофимо Лопесу. Василий потерял титулы WBC, WBA, WBO.
- Накатани также проигрывал Лопесу, однако в предыдущем поединке он победил. Японец одолел скандального Феликса Вердехо, которому грозит смертная казнь.
Свитолина покинула топ-5 рейтинга WTA
Опубликован новый рейтинг WTA, который "разморожен" после турнира в Майами (США). Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина покинула топ-5 рейтинга.
Элина Свитолина опустилась на 6 позицию. 26-летняя Свитолина впервые покинула топ-5 с сентября 2020 года. Украинку вытеснила Арина Соболенко из Беларуси.
Украинки в рейтинге WTA
- Элина Свитолина – 6
- Даяна Ястремская – 32
- Марта Костюк – 79
- Катарина Завацкая – 130
- Ангелина Калинина – 140
- Леся Цуренко – 142
- Екатерина Козлова – 158
- Дарья Снигур – 206
- Катерина Бондаренко – 224
Костюк проиграла россиянке на турнире WTA в Риме
Украинская теннисистка Марта Костюк зачехлила ракетку в первом раунде турнира WTA 1000 в Риме. В 1/32 финала 18-летняя Марта уступила россиянке Екатерине Александровой.
4 матча Миная попали под расследование
Закарпатский Минай вылетел из украинской Премьер-лиги. В предпоследнем туре УПЛ команда наделала шума, отказываясь выходить на игру с Шахтером.
По информации "ТаТоТаке", под подозрение попали 4 поединка Миная, включая две игры команды U-21. УАФ обратилась в правоохранительные органы с просьбой открыть уголовное производство.
Сообщается, что тренер Миная U-21 уже отбывал наказание в Словакии за участие в играх подобного рода.
Кроме этого, под подозрение попал не только матч Миная против Шахтера в 25 туре, но и поединок 12 тура против "горняков" в декабре 2020 года. Тогда Минай проиграл 1:5.