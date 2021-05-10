Сколько матчей перенесли в УПЛ сезона 2020/2021

Перед тем, как считать, сколько же матчей было перенесено, следует обратить внимание на следующие факты:

Мариуполь еще перед сезоном заявил, что все домашние матчи первого круга будет играть на выезде из-за реконструкции стадиона. Поэтому поединки "азовцев" не следует принимать во внимание, хотя и здесь не обошлось без коллапса.

В частности 20 марта Мариуполь вернулся на родной стадион и сыграл против Миная. Но, поняв, что газон не выдерживает шквал критики, уже в следующем матче "азовцы" принимали Ингулец в Харькове. На родной стадион Мариуполь снова вернулся только 2 мая!

До 6 марта донецкий Олимпик играл на стадионе "Динамо" им. Валерия Лобановского в Киеве. Однако дончанам запретили играть на "Динамо" из-за скандала с президентом Олимпика Владиславом Гельзиным. Тот ворвался на интервью тренера после матча с Шахтером во втором круге и наговорил много "приятного" об арбитрах и Лучано Лучи.

Стоит добавить, что наказание для Олимпика справедливое, однако, где должен играть клуб, стадион и базу которого оккупировали российские войска?

И наконец Ингулец с Минаем, у которых нет стадионов, соответствующих регламенту УПЛ. В случае с Минаем, который заявил как домашнюю арену "Авангард" в Ужгороде, не все так плохо. Село Минай расположено на границе с Ужгородом.

В то же время Ингулец из села Петрово вынужден был преодолевать почти 100 километров, чтобы играть домашние матчи в Кропивницком!

Если не считать поединки Олимпика после запрета играть на "Динамо" и проблемы Мариуполя с домашним стадионом, за 26 туров УПЛ было перенесено по тем или иным причинам 18 матчей:

Львов – Минай

Ингулец – Днепр

Минай – Динамо

Львов – Заря

Днепр – Динамо

Ингулец – Заря

Десна – Минай

Динамо – Колос

Динамо – Олимпик

Колос – Динамо

Десна – Динамо

Десна – Ингулец

Динамо – Минай

Рух – Десна

Львов – Рух

Львов – Шахтер

Минай – Шахтер

Александрия – Колос

1 тур

Как корабль назовешь – так он и поплывет. Именно такая поговорка напрашивается к УПЛ прошлого сезона, ведь переносы матчей начались уже с первого тура.

В УПЛ без стадиона, который отвечает требованиям УПЛ, попал Ингулец. В клубе утверждают, что арену строят. Однако в первом туре Ингулец принял Днепр-1 в Днепре на домашнем стадионе Днепра-1. Матч второго круга тоже состоялся в Днепре!

В дальнейшем Ингулец играл на стадионе "Звезда" в Кропивницком и даже это не обезопасило клуб от проблем! Последний матч первого круга против Шахтера не состоялся в Кропивницком, ведь поле банально замерзло.

Ингулец получил техническое поражение не в духе прошлого сезона. Почему? Но разве была проблема перенести матч? С другой стороны, ответственным за подогрев является Ингулец, поэтому это проблема точно не Шахтера!

Скорее всего, Ингулец продолжит играть в Кропивницком и в новом сезоне.



Львов и Минай сыграли в Луцке / Фото ПФК Львов

Вместе с тем, на этом приключения в первом туре не завершились. Матч Львов – Минай также пришлось перенести, ведь в составе Львова произошла вспышка коронавируса. Тогда COVID-19 был обнаружен у шести игроков Львова и команда пошла на карантин.

Что интересно, Динамо, Шахтер и даже Днепр-1 смогли играть, когда вирус "скосил" основной состав их команд. Историю во Львове спишем на отсутствие опыта и безопасность каждого участника оправдывает любое изменение даты игры!

Игру Львов – Минай провели только 21 апреля 2021 года в Луцке. Почему в Луцке? Все просто, "Арена Львов" была задействована другим спортивным мероприятием в день проведения игры – всеукраинским соревнованием по стрельбе из лука.

4 тур

В сентябре – октябре Динамо проходило квалификацию в Лиге чемпионов. Поэтому киевляне просили соперников в УПЛ поменяться домашними матчами. Если Рух отказался, то Минай пошел навстречу столичному клубу.

Закарпатская команда приехала в Киев и была бита 4:0. В следующем круге команды должны были сыграть в Ужгороде на "Авангарде". Но за несколько дней до игры Закарпатье попало в красную карантинную зону. Следовательно, там было запрещено проводить матчи со зрителями.

Что решил Минай? Правильно, снова поехать в Киев, где в очередной раз проиграл Динамо. Ситуация выглядит странной по двум причинам. Во-первых, после матча с Минаем у Динамо была игра с Вильярреалом в 1/8 финала Лиги Европы. Не хотели ли киевляне сэкономить время на логистике?

Во-вторых, карантин не помешал Минаю уже в следующем домашнем поединке принять в Ужгороде Ингулец. Получается, что Динамо опасно играть в Ужгороде, а Ингульцу – нет?

Возможно, закарпатцы теперь кусают локти. Кто знает, как бы сложилась игра в Ужгороде. Хотя одно набранное очко могло помочь команде остаться в элите...

В этом же туре снова было перенесено матч Львова. Команда осталась в родном городе, но вместо "Арены Львов" сыграла на "Украине".

8 тур

В этом туре маленькие клубы УПЛ снова пошли на поводу у наших грандов. Динамо из Лиги чемпионов поменялось домашними матчами с Днепром-1.

Идентичную идею удалось провернуть Заре, которая выступала в Лиге Европы. Тогда у луганской команды был действительно тесный график: от 17 октября по 8 ноября команда сыграла 7 матчей.

Однако перед игрой с Ингульцем в 8 туре и после встречи с новичком УПЛ луганский клуб играл домашние матчи Лиги Европы и чемпионата Украины.

9, 10 и 13 туры

Черниговская Десна в 9 туре не смогла принять Минай на родном стадионе из-за плохой эпидемиологической ситуации. Поединок состоялся в Киеве на стадионе "Оболонь".

В десятом туре Олимпик принимал Зарю, однако игра не состоялась 22 ноября из-за вспышки коронавирусной инфекции. В донецком клубе не осталось ни одного здорового вратаря, который смог бы принять участие в этом матче.

Матч команд состоялся только 28 апреля 2021 года. Из-за того, что Олимпику запретили играть на "Динамо" в Киеве, дончане приняли Зарю в Чернигове.

К концу 2020 года задыхался НСК "Олимпийский", который отныне Динамо делит с Шахтером. 1 и 5 декабря на "Олимпийском" свои матчи сыграл Шахтер. Динамо принимало Ференцварош на НСК 8 декабря.



Динамо приняло Колос на стадионе имени Лобановского / Фото Динамо

Матч Динамо – Колос состоялся 12 декабря. Чтобы не убить газон на "Олимпийском", Динамо принимало ковалевцев на Лобановского.

14 тур

После того, как команды пошли на зимнее межсезонье, было принято решение начать вторую часть сезона максимально быстро. Команды вернулись на поле уже 13 февраля, когда большинство городов Украины накрыли снегопады.

18 февраля стартовала и 1/16 финала Лиги Европы, а это означало, что Динамо и Шахтер снова будут максимально эксплуатировать "Олимпийский". Динамо, чтобы сохранить газон, перенесло матч с Олимпиком на Лобановского.

Для Динамо не проблема проводить матчи на своем формально втором стадионе. Однако уже на следующий день на Лобановского сошлись Колос и Шахтер. Клуб с Ковалевки из-за погоды не смог подготовить газон к матчу с "горняками".

Поэтому поединок перенесли на воскресенье, 14 февраля, в Киев. Кто видел поединок, тот понимает, в каком ужасном состоянии был газон. Проводить поединки на таком поле – преступление против футбола! Поэтому неудивительно, что Шахтеру было трудно преодолеть Колос (0:0).

15 и 16 туры

Погода не позволяла Десне играть домашние матчи в Чернигове. Поле стадиона имени Гагарина просто не соответствовало требованиям и было засыпано снегом.

Поэтому, кроме Динамо и Олимпика, стадион Лобановского в Киеве принимал еще и поединки Десны, которая арендовала арену. В 15 туре Десна в Киеве "принимала" Динамо, а затем Ингулец.

В общем клубам УПЛ следует поставить памятник стадиону "Динамо" имени Лобановского. Стадион спас от переноса целый ряд поединков!

17, 18 и 19 туры

7 марта в Ужгороде Минай должен был принимать Динамо. Как было сказано выше, закарпатский клуб решил сыграть поединок в Киеве. Официально Минай объяснил перенос поединка карантином...

И большего внимания заслуживает место матча между Рухом и Десной. Рух и ПФК Львов, которые делят "Арену Львов", столкнулись с незаурядной проблемой.

В марте сборная Украины должна сыграть два матча отбора на чемпионат мира-2022 во Львове. Поэтому Рух и Львов попросили не играть на "Арене Львов".

Задолго до матчей сборной в СМИ появилась информация, что тренерский штаб Андрея Шевченко обратился с просьбой, чтобы за три недели до отбора на "Арене Львов" не происходили никакие матчи. Были опасения относительно состояния газона.

Матч Рух – Десна состоялся во Львове, но его перенесли на стадион СКИФ. Проблема в том, что матчи Премьер-лиги нельзя играть на этой арене. СКИФ не подходит критериям категорий УАФ для проведения матчей УПЛ. Но когда дело касается сборной – делать можно все...



Рух и Львов сыграли на стадионе, который не соответствует регламенту / Фото Рух

Уже в следующем туре не состоялся матч Львов – Рух. Поединок команд перенесли ради подготовки газона "Арены Львов".

Но и это еще не все! В 19 туре Львов принимал донецкий Шахтер, который, видимо, не хотел переносить игру. Поэтому команды договорились сыграть только в Харькове! Несмотря на вояж на восток Украины Львов сумел одержать победу.

В итоге сборная Украины решила сыграть свои матчи в Киеве, ведь во Львове ввели карантин и болельщики не смогли попасть на игру. В Киеве зрителей тоже не пустили на стадион. Итак, матчи УПЛ переносили зря…

25 и 26 тур

В большинстве лиг мира матчи последних двух туров происходят в один день и одновременно. Все для того, чтобы сохранить интригу до последней секунды. Однако в УПЛ не все так просто.

В 25 туре особое право провести матч в 14:00 получили Динамо и Мариуполь. Если киевляне стали чемпионами и матч для них не имел турнирного значения, то Мариуполь на момент игры еще не гарантировал себе сохранение прописки.

Другие матчи должны были состояться в течение двух дней и начаться в 19:00. Однако проблемы возникли у Миная, который должен был принять Шахтер в Ужгороде. Оказалось, что в УПЛ играет команда, на стадионе которой проблемы с освещением. Поэтому поединок перенесли в Киев.

На этом эпопея с этим поединком не закончилась. Игра началась на 35 минут позже, ведь Минай не хотел выходить на поле. Сейчас есть несколько версий, почему команда отказывалась играть. Одна из них – фиксированный результат игры, на который была сделана большая ставка. Поэтому матчи закарпатского клуба проверят из-за аномальных ставок.

В итоге Минай вылетел с УПЛ и это определенным образом повлияло на 26 тур, который был последним в сезоне. Предполагалось, что все матчи состоятся 9 мая и начнутся одновременно.

Но руководство лиги решило изменить время и перенесло часть матчей. Одновременно состоялись поединки Мариуполь – Десна и Минай – Ворскла. Черниговская и полтавская команды должны были определить, кто последним попадет в зону еврокубков.

В 25 туре на родном стадионе "Ника" не смогла сыграть Александрия. Команда поспешила начать замену газона на стадионе. Поэтому игру с Колосом перенесли в Кропивницкий на стадион "Звезда". Уже на следующий день на "Звезде" свой матч сыграл Ингулец со Львовом.