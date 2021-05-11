Ломаченко полетів у США для підготовки до бою з Накатані
Український боксер легкої ваги Василь Ломаченко вирушив у США для підготовки до поєдинку проти японця Масайоші Накатані. Ломаченко проведе перший бій після поразки Теофімо Лопесу восени 2020 року.
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Ломаченко вилетів у США з Одеси. На інстаграм-сторінці lomus_official він повідомив, що у США відбудеться фінальна стадія підготовки до бою з Накатані.
Що відомо про бій Ломаченко – Накатані
- Поєдинок між Ломаченком та Накатані офіційно відбудеться 26 червня на арені Virgin Hotel у Лас-Вегасі, штат Невада, (США).
- На початку травня промоутерська компанія Top Rank підтвердила бій та опублікувала промо поєдинку.
- Попередній бій Ломаченко провів восени 2020 та програв Теофімо Лопесу. Василь втратив титули WBC, WBA, WBO.
- Накатані також програвав Лопесу, однак у попередньому поєдинку він переміг. Японець здолав скандального Фелікса Вердехо, якому загрожує смертна кара.
Світоліна покинула топ-5 рейтингу WTA
Опубліковано новий рейтинг WTA, який "розморожений" після турніру в Маямі (США). Найкраща українська тенісистка Еліна Світоліна покинула топ-5 рейтингу.
Еліна Світоліна опустилася на 6 позицію. 26-річна Світоліна вперше покинула топ-5 з вересня 2020 року. Українку витіснила Аріна Соболенко з Білорусі.
Українки у рейтингу WTA
- Еліна Світоліна – 6
- Даяна Ястремська – 32
- Марта Костюк – 79
- Катаріна Завацька – 130
- Ангеліна Калініна – 140
- Леся Цуренко – 142
- Катерина Козлова – 158
- Дарія Снігур – 206
- Катерина Бондаренко – 224
Костюк програла росіянці на турнірі WTA у Римі
Українська тенісистка Марта Костюк зачохлила ракетку у першому раунді турніру WTA 1000 у Римі. В 1/32 фіналу 18-річна Марта поступилася росіянці Єкатєріні Александровій.
4 матчі Минаю попали під розслідування
Закарпатський Минай вилетів з української Прем'єр-ліги. У передостанньому турі УПЛ команда наробила шуму, відмовляючись виходити на гру з Шахтарем.
За інформацією "ТаТоТаке", під підозру потрапили 4 поєдинки Минаю, включаючи дві гри команди U-21. УАФ звернулася у правоохоронні органи з проханням відкрити кримінальне провадження.
Повідомляється, що тренер Минаю U-21 вже відбував покарання у Словаччині за участь в іграх подібного роду.
Крім цього, під підозру потрапив не тільки матч Минаю проти Шахтаря у 25 турі, але й поєдинок 12 туру проти "гірників" у грудні 2020 року. Тоді Минай програв 1:5.