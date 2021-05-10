Матчи Миная попали под расследование из-за аномальных ставок. Именно поэтому футболисты команды якобы отказывались выходить на игру 25 тура УПЛ против Шахтера.

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В поединке между Минаем и Шахтером были сделаны аномальные ставки на тотал голов больше 3.5. В итоге Шахтер победил 4:0 и отправил Минай в Первую лигу.

Украинская ассоциация футбола (УАФ) 6 мая сообщила, что матчи Миная попали под расследование комитета этики и честной игры.

4 матча Миная под расследованием

По информации "ТаТоТаке", под подозрение попали 4 поединка Миная, включая две игры команды U-21. УАФ обратилась в правоохранительные органы с просьбой открыть уголовное производство.

Сообщается, что тренер Миная U-21 уже отбывал наказание в Словакии за участие в играх подобного рода.

Кроме этого, под подозрение попал не только матч Миная против Шахтера в 25 туре, но и поединок 12 тура против "горняков" в декабре 2020 года. Тогда Минай проиграл 1:5.

Кого подозревают

Организаторами ставок на матч Минай – Шахтер были те же представители, работавшие над другой встречей, которая подозревается как договорная – Мариуполь – Горняк-Спорт.

Об этом сообщил ведущий "Профутбол" Владимир Зверов.

Виновные в деле Мариуполь – Горняк-Спорт до сих пор не наказаны. Тогда Мариуполь возглавлял Александр Севидов, который сейчас работает консультантом в Минае.

Севидов ранее был дисквалифицирован на 5 лет за участие в договорных матчах, но подал апелляцию.

Ранее журналист Михаил Спиваковский сообщал, что имя одного из организаторов ставок на игру Минай – Шахтер – Владимир Козленко. Его подозревают в работе с договорными поединками Говерлы и Сум. Еще три организатора были из Харькова и Днепра.

Севидов посоветовал футболистам не выходить на матч с Шахтером

Тренер-консультант Миная Александр Севидов прокомментировал ситуацию со ставками перед матчем против Шахтера.

"Нужно быть конченным дебилом, чтобы в моей ситуации вляпаться или хотя бы какими-то краями участвовать в подобном дерьме. Да, я посоветовал футболистам не выходить на матч, потому что любая их ошибка трактовалась бы однозначно.

Нужно играть чисто или не играть вообще. И все, кто вышел на поле, сражались не за очки, а за свою честь", – сказал Севидов в комментарии "ТаТоТаке".

Также инцидент прокомментировал уже бывший спортивный директор Миная Михаил Кополовец. Он якобы заранее покинул Минай.

По словам Кополовца, Минай покинут практически все футболисты.

Знаю, что 90% или даже уже 100% футболистов хотят из команды уйти. Это уже факт. Потому что есть ситуация. Сейчас никаких задолженностей нет, больших долгов. Останется ли эта команда в футболе, Первой лиге – сложно сказать. Что я вижу – президент наелся футбола,

– сказал Кополовец "Большому футболу".