В США состоится финальная стадия подготовки Ломаченко
33-летний Ломаченко в своем инстаграме сообщил, что отправляется в США. Василий опубликовал совместное фото со своим отцом и тренером Анатолием Ломаченко.
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"Пристегнитесь мы взлетаем", – написал Ломаченко.
Ломаченко вылетел в США из Одессы. На инстаграм-странице lomus_official он сообщил, что в США состоится финальная стадия подготовки к бою с Накатани.
Что известно о бое Ломаченко – Накатани
- Поединок между Ломаченко и Накатани официально состоится 26 июня на арене Virgin Hotel в Лас-Вегасе, штат Невада (США).
- В начале мая промоутерская компания Top Rank подтвердила бой и опубликовала промо поединка.
- Предыдущий бой Ломаченко провел осенью 2020 и проиграл Теофимо Лопесу. Василий потерял титулы WBC, WBA, WBO.
- Накатани также проигрывал Лопесу, однако в предыдущем поединке он победил. Японец одолел скандального Феликса Вердехо, которому грозит смертная казнь.