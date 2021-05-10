В США состоится финальная стадия подготовки Ломаченко

33-летний Ломаченко в своем инстаграме сообщил, что отправляется в США. Василий опубликовал совместное фото со своим отцом и тренером Анатолием Ломаченко.

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"Пристегнитесь мы взлетаем", – написал Ломаченко.

Ломаченко вылетел в США из Одессы. На инстаграм-странице lomus_official он сообщил, что в США состоится финальная стадия подготовки к бою с Накатани.

Что известно о бое Ломаченко – Накатани