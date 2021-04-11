Динамо в большинстве одолело Днепр-1

Киевское Динамо в субботу, 10 апреля, одержало победу в рамках 21 тура украинской Премьер-лиги. Киевляне в формально домашнем матче победили Днепр-1 – 2:0.

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В конце первого тайма капитан Динамо Сергей Сидорчук получил желтую карточку. Из-за перебора горчичников он пропустит матч против Шахтера.

Благодаря победе Динамо сохранило преимущество над Шахтером в 7 очков. Команды встретятся уже в следующем туре. До завершения сезона осталось 5 туров.

Шахтер в "бескомпромиссном" матче разгромил Мариуполь

Мариуполь и донецкий Шахтер открыли программу 21 тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Убедительную и прогнозируемую победу одержал Шахтер – 3: 0.

Как известно, поединки между Мариуполем и Шахтером не отличаются особой интригой. У дончан есть целый ряд игроков, которые защищают цвета "азовцев" и не имеют права играть против Шахтера. Мариуполь никогда в своей истории не побеждал Шахтер.

Украинец Чумак выиграл чемпионат Европы по тяжелой атлетике

Украинец Дмитрий Чумак завоевал две золотые награды на чемпионате Европы по тяжелой атлетике. Чемпионат Европы проходит в Москве (Россия).

Украинец победил в категории до 109 килограммов. Чумак стал лучшим в толчке (226 кг) и в сумме двоеборья (407 кг).

Чемпионат Европы, результаты мужчины (109 кг)

Дмитрий Чумак (Украина) – 407 кг Христо Христов (Болгария) – 406 кг Тимур Наниев (Россия) – 401 кг

Владимир Кличко убежден, что Украина сможет победить в войне с Россией

Легендарный украинский боксер Владимир Кличко уверен, что Украина победит в войне с Россией. Титулованный боксер уверен, что Украина преодолеет трудности с помощью союзников.

Свое мнение Кличко объяснил тем, что украинцы – талантливая нация. В качестве примера он привел Игоря Сикорского и Яна Куна.