Динамо – Днепр-1 2:0

Голы: Миколенко, 58, Сидорчук, 67

Удаление: Довбик, 61 (Днепр-1)

Смотрите также Шахтер в "бескомпромиссном" матче разгромил Мариуполь: видео

Динамо агрессивно начало игру. Номинальные хозяева матча высоко прессинговали и предложили днепрянам высокий темп. Днепр-1 принял игру киевлян и не стеснялся ходить в атаку.

Первый момент в игре возник у Динамо. Николай Шапаренко наносил удар с достаточно близкого расстояния. Казалось, что хавбек закрутит в "девятку", но мяч прилетел в руки Юрчука.

До конца тайма Динамо еще дважды сумело пробить в ворота, однако на гол так и не наиграло. В активе днепрян также три удара за 45 минут, но ни один не нес угрозу воротам Георгия Бущана.

В конце первого тайма капитан Динамо Сергей Сидорчук получил желтую карточку. Из-за перебора горчичников он пропустит матч против Шахтера.

Мощный второй тайм

После перерыва давление Динамо воплотилось в гол с углового. Где Пена навесил в штрафную с угла поля, где его передачу замкнул Виталий Миколенко. Защитник вбежал в штрафной и пробил в левый от голкипера угол.

Видео гола Миколенко

Через несколько минут жизнь днепрянам усложнил Артем Довбик. Форвард Днепра-1 наиграл на две желтые карточки и получил удаление. Динамо довольно быстро воспользовалось большинством.

Сидорчук перехватил мяч в центре поля, пробежал несколько метров и отдал Родригесу. Жерсон пробил по воротам, однако Юрчук совершил сейв. Но мяч снова оказался у Сидорчука, который решил пробить из-за пределов штрафной. Капитан Динамо мощно попал в угол – 2:0!

Видео гола Сидорчука

Днепр-1 получил шанс отыграться на 82 минуте. После навеса Тейлора с левого фланга Хобленко перепрыгнул Забарного, но ударом головой направил мяч над воротами.

В конце игры Динамо сознательно отдало инициативу днепрянам, однако те не смогли отыграться.

Благодаря победе, Динамо сохранило преимущество над Шахтером в 7 очков. Команды встретятся уже в следующем туре. До завершения сезона осталось 5 туров.