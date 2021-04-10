Динамо – Днепр-1 2:0
Голы: Миколенко, 58, Сидорчук, 67
Удаление: Довбик, 61 (Днепр-1)
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Динамо агрессивно начало игру. Номинальные хозяева матча высоко прессинговали и предложили днепрянам высокий темп. Днепр-1 принял игру киевлян и не стеснялся ходить в атаку.
Первый момент в игре возник у Динамо. Николай Шапаренко наносил удар с достаточно близкого расстояния. Казалось, что хавбек закрутит в "девятку", но мяч прилетел в руки Юрчука.
До конца тайма Динамо еще дважды сумело пробить в ворота, однако на гол так и не наиграло. В активе днепрян также три удара за 45 минут, но ни один не нес угрозу воротам Георгия Бущана.
Мощный второй тайм
После перерыва давление Динамо воплотилось в гол с углового. Где Пена навесил в штрафную с угла поля, где его передачу замкнул Виталий Миколенко. Защитник вбежал в штрафной и пробил в левый от голкипера угол.
Видео гола Миколенко
Через несколько минут жизнь днепрянам усложнил Артем Довбик. Форвард Днепра-1 наиграл на две желтые карточки и получил удаление. Динамо довольно быстро воспользовалось большинством.
Сидорчук перехватил мяч в центре поля, пробежал несколько метров и отдал Родригесу. Жерсон пробил по воротам, однако Юрчук совершил сейв. Но мяч снова оказался у Сидорчука, который решил пробить из-за пределов штрафной. Капитан Динамо мощно попал в угол – 2:0!
Видео гола Сидорчука
Днепр-1 получил шанс отыграться на 82 минуте. После навеса Тейлора с левого фланга Хобленко перепрыгнул Забарного, но ударом головой направил мяч над воротами.
В конце игры Динамо сознательно отдало инициативу днепрянам, однако те не смогли отыграться.