Лень – самый результативный украинец

В матче с Голден Стейт Лень набрал 15 очков и первым из украинцев достиг отметки в 4 тысячи очков за карьеру в НБА.

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Лень обошел Виталия Потапенко (3 995) и вышел на первое место среди украинцев по результативности.

Украинский центровой проводит 8 сезон в НБА. На его счету 509 матчей. Ранее Лень выступал за Финикс, Атланту, Сакраменто и Торонто.

Голден Стэйт – Вашингтон 107:110 (23:32, 27:25, 29:28, 28:25)

Результативная игра позволила Вашингтону обыграть Голден Стейт на выезде. Команда Леня уверенно начала поединок и ушла в отрыв +9.

Во второй 12-минутке Вашингтон продолжил контролировать ход игры и на перерыв гости ушли с преимуществом +7.

В третьей четверти Голден Стейт впервые за долгое время вернул себе лидерство. Команды провели напряженную концовку матча, а Вашингтону все же удалось вырвать победу.

Голден Стэйт – Вашингтон видеообзор