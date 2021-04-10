Украина будет ярко сиять

Свое мнение Кличко объяснил тем, что украинцы – талантливая нация. В качестве примера он привел Игоря Сикорского и Яна Куна.

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"Я больше, чем уверен, в том, что Украина будет ярко сиять. Говорю так потому, что у нас есть бэкграунд. У нас, украинцев, всегда было много талантливых людей. Назову нескольких. Игорь Сикорский – создатель первого вертолета. Вы наверняка используете Whatsapp. Его создал Ян Кун, американский украинец. Самый большой грузовой самолет сконструировал Антонов. Тоже украинец. Люди часто забывают об этом или даже не знают. У нас очень талантливая нация", – сказал Кличко.

Относительно российско-украинской войны, Кличко выразил убеждение, что Украина победит, однако для этого нужно время.

У нас есть вызовы на геополитическом поле. Чтобы их преодолеть, нужно время из-за российско-украинской войны. Но, думаю, вскоре это пройдет. И это произойдет при поддержке союзников. В одиночку мы можем идти быстрее, но вместе продвинемся дальше,

– сказал Владимир.

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