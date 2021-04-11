Динамо в більшості здолало Дніпро-1

Київське Динамо у суботу, 10 квітня, здобуло перемогу рамках 21 туру української Прем'єр-ліги. Кияни у формально домашньому матчі перемогли Дніпро-1 – 2:0.

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Наприкінці першого тайму капітан Динамо Сергій Сидорчук отримав жовту картку. Через перебір гірчичників він пропустить матч проти Шахтаря.

Завдяки перемозі Динамо зберегло перевагу над Шахтарем у 7 очок. Команди зустрінуться вже у наступному турі. До завершення сезону залишилося 5 турів.

Шахтар у "безкомпромісному" матчі розгромив Маріуполь

Маріуполь та донецький Шахтар відкрили програму 21 туру української Прем'єр-ліги (УПЛ). Переконливу та прогнозовану перемогу здобув Шахтар – 3:0.

Як відомо, поєдинки між Маріуполем та Шахтарем не вирізняються особливою інтригою. Донеччанам належить цілий ряд гравців, які захищають кольори "азовців" і не мають права грати проти Шахтаря. Маріуполь ніколи у своїй історії не перемагав Шахтар.

Українець Чумак виграв чемпіонат Європи з важкої атлетики

Українець Дмитро Чумак завоював дві золоті нагороди на чемпіонаті Європи з важкої атлетики. Чемпіонат Європи відбувається у Москві (Росія).

Українець переміг у категорії до 109 кілограмів. Чумак став найкращим у поштовху (226 кг) і в сумі двоборства (407 кг).

Чемпіонат Європи, результати чоловіки (109 кг)

Дмитро Чумак (Україна) – 407 кг Христо Христов (Болгарія) – 406 кг Тимур Нанієв (Росія) – 401 кг

Володимир Кличко переконаний, що Україна зможе перемогти у війні з Росією

Легендарний український боксер Володимир Кличко впевнений, що Україна переможе у війні з Росією. Титулований боксер впевнений, що Україна подолає труднощі з допомогою союзників.

Свою думку Кличко пояснив тим, що українці – талановита нація. Як приклад він навів Ігоря Сікорського та Яна Куна.