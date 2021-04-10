Мариуполь – Шахтер 0:3

Голы: Мораес, 34, 78 (п), Соломон, 37

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Как известно, поединки между Мариуполем и Шахтером не отличаются особой интригой. Дончанам принадлежит целый ряд игроков, которые защищают цвета "азовцев" и не имеют права играть против Шахтера. Мариуполь никогда в своей истории не побеждал Шахтер!

Шахтер ожидаемо взял игру под контроль и уже на первых минутах мог дважды забивать. Сначала Майкон пробил из пределов штрафной, но Гальчук совершил сейв. После этого голкипер "азовцев" отразил непростой удар Соломона. На 20 минуте красивый удар нанес Алан Патрик, но совсем немного не попал в створ ворот.

Мариуполь ответил мощным ударом Меличенко. Казалось, что мяч летит в дальний угол ворот, однако Трубину даже не пришлось его отбивать. Мяч пролетел мимо ворот.

Шахтер играл с Мариуполем до 34 минуты, когда Мораес оставил в дураках всю оборону Мариуполя и открыл счет в игре. Игроки азовского клуба расступились перед нападающим и позволили тому почти без проблем пробить.

Через три минуты матч можно было заканчивать. Соломону позволили пробить из пределов штрафной и тот пробил в угол. Никто из игроков Мариуполя не шел в отбор против хавбека Шахтера.

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После перерыва свою фамилию на табло хотел записать Тете. Бразилец Шахтера на 55 минуте пробил со смещением в центр. Гальчук в очередной раз выручил партнеров, совершив спасение.

Через несколько минут Тете замыкал прострел, но игрок Мариуполя заблокировал удар по пустым воротам. На 65 минуте Мариуполь после удара Тете спасла штанга.

На 71 минуте Тете получил еще одну возможность. Додо присоединился к атаке на правом фланге и отдал пас на Тете в штрафной. Бразилец пробил в касание, но попал в сетку с внешней стороны.

Через 6 минут Шахтер заработал пенальти. Додо избежал офсайда и получил передачу от Маркоса Антонио. Гальчук был первым на мяче, но не избежал столкновения с игроком Шахтера. По всей логике пенальти не должно было быть, но арбитр принял иное решение. На 78 минуте Мораес оформил дубль, забив с пенальти.

Через несколько минут Шахтер имел законные основания для пенальти, ведь игрок Мариуполя сыграл рукой в ​​штрафной. Но на этот раз арбитр не увидел нарушения правил.

В итоге Шахтер спокойно и легко одержал победу!

Благодаря победе Шахтер сократил отставание от Динамо до 4 очков. Впрочем, киевляне свой матч 21 тура против Днепра-1 только сыграют. Уже в 22 туре Шахтер встретится с Динамо.

Мариуполь – Шахтер видеообзор