Украинец победил в категории до 109 килограммов. Чумак стал лучшим в толчке (226 кг) и в сумме двоеборья (407 кг).

К слову Марущак принесла Украине третье золото на чемпионате Европы - 2021 по тяжелой атлетике

В рывке 30-летний украинец продемонстрировал четвертый результат (181 кг).

На чемпионатах Европы считается не только сумма за двоеборье, но и существует малый подиум за каждый вид программы.

Чемпионат Европы, результаты мужчины (109 кг)

Дмитрий Чумак (Украина) – 407 кг Христо Христов (Болгария) – 406 кг Тимур Наниев (Россия) – 401 кг

На данный момент у сборной Украины уже 14 медалей: 10 золотых и 4 бронзовых (больших медалей – 4 золота и 1 бронза). Наша команда лидирует в медальном зачете.

Стоящее Украинка Деха стала абсолютной чемпионкой Европы по тяжелой атлетике в Москве

Чемпионат Европы в Москве продлится до 11 апреля.