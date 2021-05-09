Хэмилтон получил 100-й поул в карьере

На международном автодроме в Монмело завершилась квалификация гран-при Испании по автогонкам Формула-1. Победителем стал Льюис Хэмилтон.

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Британец проехал свой самій быстрый круг за 1:16,741. С отставанием в 36 тысячных секунды на втором месте расположился гонщик Red Bull Макс Ферстаппен, а тройку лидеров замкнул напарник Хэмилтона Валттери Боттас с результатом 1:16,873.

Для Хэмилтона этот поул-позишн будет уже 100-м в карьере в Формуле-1. Для этого британцу понадобилось 270 гран-при.

Второе место по количеству поул с большим отставанием занимает Михаэль Шумахер – 68. Среди действующих пилотов 57 поулов у Себастьяна Феттеля.

Зинченко обошел Месси и Роналду в рейтинге побед за клуб

Александр Зинченко проводит в составе Манчестер Сити один из лучших своих сезонов. Левому защитнику "горожан" удалось опередить звезд футбола в интересном клубном рейтинге по количеству побед.

Украинский футболист замкнул тройку игроков с наибольшим процентом побед на клубном уровне. Украинец уступил лишь защитнику Барселоны Рональду Араухо и своему одноклубнику Филу Фодену. Статистический портал подсчитал, что Мансити одержало 48 побед в 58 матчах с Александром. Такой показатель составил 82,8%.

Топ-3 лучших футболистов

Рональд Араухо – 26 матчей, 22 победы (84,6%) Фил Фоден – 66 поединков, 55 побед (83,3%) Александр Зинченко – 58 игр, 48 побед (82,8%)

Такие звезды футбола, как капитан Барселоны Лионель Месси (74,1%) и форвард Ювентуса Криштиану Роналду (71,3%) заняли далекие 18 и 35 позиции соответственно. Такой рейтинг составлять с учетом поединков за период с 2000 года.

Реал, Барселона и Ювентус заявили об угрозах от УЕФА

Мировые гранды футбола Барселона, Реал и Ювентус выступили с совместным заявлением по поводу наказания от УЕФА для девяти клубов, которые принимали участие в создании Суперлиги.

Таким образом команды дали ответ европейскому футбольному союзу, который накануне определил наказание 9 клубам, отрекшимся от Суперлиги.

"Мы получали и продолжаем получать угрозы и оскорбления с целью отказа от проекта. Это недопустимо с точки зрения закона, и суды уже вынесли решения в пользу Суперлиги, запрещая ФИФА и УЕФА, непосредственно или косвенно осуществлять любые действия, которые могут повлиять на клубы-основатели или же Суперлигу, тем самым признавая ее законность", – говорится в тексте сообщения.

Все три клуба сожалеют, что остальные 9 партнеров-основателей Суперлиги оказались непоследовательными и решили отказаться от нового турнира.

Что происходило в подтрибунном помещении перед матчем Минай – Шахтер

Матч 25-го тура чемпионата Украины сезона 2020/21 Минай – Шахтер был на грани срыва. Игроки Миная отказывались выходить на поле, однако в итоге изменили свое решение.

Начало встречи пришлось перенести на полчаса. Видеокадрами закулисья поединка поделилась пресс-служба "горняков".

Что произошло перед матчем Минай – Шахтер: видео