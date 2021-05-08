Британец проехал свой быстрейший круг за 1:16,741. С отставанием в 36 тысячных секунды на втором месте расположился гонщик Red Bull Макс Ферстаппен, а тройку лидеров замкнул напарник Хэмилтона Валттери Боттас с результатом 1:16,873.
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Результаты квалификации гран-при Испании
Рекордный поул Хэмилтона
- Для Хэмилтона этот поул-позишн будет уже 100-м в карьере в Формуле-1. Для этого британцу понадобилось 270 гран-при.
- Второе место по количеству поул с большим отставанием занимает Михаэль Шумахер – 68. Среди действующих пилотов 57 поулов у Себастьяна Феттеля.