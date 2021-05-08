Лучший среди звезд футбола

Александр Зинченко уверенно шагает с Манчестер Сити к трофею в АПЛ и победы в Лиге чемпионов. Лидеру сборной Украины удалось сделать солидный вклад в успешный сезон команды и войти в тройку уникального клубного рейтинга.

Вот так МанСити в шаге от победы в Лиге чемпионов: Зинченко попросили привезти трофей в Россию

Украинский футболист замкнул тройку игроков с наибольшим процентом побед на клубном уровне. Украинец уступил лишь защитнику Барселоны Рональду Араухо и своему одноклубнику Филу Фоден. Статистический портал подсчитал, что МанСити получило 48 побед в 58 матчах с Александром. Такой показатель составил 82,8%.

Топ-3 лучших футболистов

Рональд Араухо – 26 матчей, 22 победы (84,6%)

Фил Фоден – 66 поединков, 55 побед (83,3%)

Александр Зинченко – 58 игр, 48 побед (82,8%)

Такие звезды футбола, как капитан Барселоны Лионель Месси (74,1%) и форвард Ювентуса Криштиану Роналду (71,3%) заняли далекие 18 и 35 позиции соответственно. Такой рейтинг составлять с учетом поединков за период с 2000 года.