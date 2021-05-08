Лучший среди звезд футбола
Александр Зинченко уверенно шагает с Манчестер Сити к трофею в АПЛ и победы в Лиге чемпионов. Лидеру сборной Украины удалось сделать солидный вклад в успешный сезон команды и войти в тройку уникального клубного рейтинга.
Вот так МанСити в шаге от победы в Лиге чемпионов: Зинченко попросили привезти трофей в Россию
Украинский футболист замкнул тройку игроков с наибольшим процентом побед на клубном уровне. Украинец уступил лишь защитнику Барселоны Рональду Араухо и своему одноклубнику Филу Фоден. Статистический портал подсчитал, что МанСити получило 48 побед в 58 матчах с Александром. Такой показатель составил 82,8%.
Топ-3 лучших футболистов
- Рональд Араухо – 26 матчей, 22 победы (84,6%)
- Фил Фоден – 66 поединков, 55 побед (83,3%)
- Александр Зинченко – 58 игр, 48 побед (82,8%)
Такие звезды футбола, как капитан Барселоны Лионель Месси (74,1%) и форвард Ювентуса Криштиану Роналду (71,3%) заняли далекие 18 и 35 позиции соответственно. Такой рейтинг составлять с учетом поединков за период с 2000 года.
- Уже 29 мая Зинченко может поднять над головой трофей Лиги чемпионов. Если МанСити в финале сможет победить Челси.
- Украинец после матча 1/2 финала европейского турнира попал в команду недели.
- Левый защитник из Украины после финального свистка не сдерживал слез. 24-летний футболист "горожан" упал на газон и начал плакать от счастья.
- Александр стал лишь третьим украинцем, которому удавалось выйти в финал Лиги чемпионов. До этого такое достижение было у Андрея Шевченко (Милан) и Анатолия Тимощука (Бавария).