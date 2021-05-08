Украинка Анастасия Турчин стала бронзовым призером турнира Grand Slam в Казани. В медальном поединке она победила россиянку Александру Бабинцеву.

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На пути к медали она сначала победила нидерландку Стевенсон и россиянку Шмелеву. В полуфинале проиграла еще одной представительнице Нидерландов Аусма.

Результаты украинцев

Для Турчин это первая награда за последние два года. В последний раз она выигрывала медаль еще на гран-при в Анталье в 2019 году – "бронза".

В целом же для Украины это только пятая награда в 2021 году на уровне турниров Grand Slam и чемпионатах Европы. На Евро по дзюдо Украина получила "серебро" усилиями Дарьи Билодид, которая не соревновалась в финале из-за полученной травмы.