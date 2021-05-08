Таким образом команды дали ответ Европейскому футбольному союзу, который накануне определил наказание 9 клубам, которые отреклись от Суперлиги.

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"Мы получали и продолжаем получать угрозы и оскорбления с целью отказа от проекта. Это недопустимо с точки зрения закона, и суды уже вынесли решения в пользу Суперлиги, запрещая ФИФА и УЕФА, непосредственно или косвенно, осуществлять любые действия, которые могут повлиять на клубы-учредители или же Суперлигу, тем самым признавая ее законность", – говорится в тексте сообщения.

Все три клуба сожалеют, что другие 9 партнеров-основателей Суперлиги оказались непоследовательными и решили отказаться от нового турнира.

Учитывая то, что материальные проблемы, которые побудили 12 клубов-основателей объявить Суперлигу несколько недель назад, никуда не делись, мы будем продолжать придерживаться наших обязательств перед заинтересованными сторонами и болельщиками на благо футбола,

– говорится в заявлении.

Коротко о Суперлиге