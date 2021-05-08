Таким образом команды дали ответ Европейскому футбольному союзу, который накануне определил наказание 9 клубам, которые отреклись от Суперлиги.
К слову Президент Реала планирует иск против УЕФА из-за провала проекта Суперлиги
"Мы получали и продолжаем получать угрозы и оскорбления с целью отказа от проекта. Это недопустимо с точки зрения закона, и суды уже вынесли решения в пользу Суперлиги, запрещая ФИФА и УЕФА, непосредственно или косвенно, осуществлять любые действия, которые могут повлиять на клубы-учредители или же Суперлигу, тем самым признавая ее законность", – говорится в тексте сообщения.
Все три клуба сожалеют, что другие 9 партнеров-основателей Суперлиги оказались непоследовательными и решили отказаться от нового турнира.
Учитывая то, что материальные проблемы, которые побудили 12 клубов-основателей объявить Суперлигу несколько недель назад, никуда не делись, мы будем продолжать придерживаться наших обязательств перед заинтересованными сторонами и болельщиками на благо футбола,
– говорится в заявлении.
Коротко о Суперлиге
- Вечером 12 апреля 12 топ-клубов Европы объявили о создании Суперлиги. Главным инициатором выступили президент Реала Флорентино Перес и владелец Ювентуса Андреа Аньелли. Всего в турнире должны были бы принять участие 20 команд – 15 на постоянной основе (к клубам-основателям должны были присоединиться еще три команды) и пять, которые менялись каждый сезон.
- Команды планировали остаться выступать в своих национальных чемпионатах, но отказаться от участия в еврокубках. Поэтому Суперлига должна была стать конкурентом Лиги чемпионов.
- УЕФА сразу пригрозила клубам и футболистам санкциями. А фанаты вышли с протестами.
- Уже через два дня на фоне общего неприятия все английские клубы заявили о выходе из проекта Суперлиги. Впоследствии о своем отказе от участия объявили Атлетико, Интер и Милан.