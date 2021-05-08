Начало встречи пришлось перенести на полчаса. Видеокадрами закулисья поединка поделилась пресс-служба "горняков".
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Что происходило перед матчем Минай – Шахтер: видео
Проходи едва не сорвал матч
- Шахтер из-за странных действий соперников дважды проводил разминку на поле НСК "Олимпийский". А вот Минай и вовсе разминался в подтрибунном помещении.
- Матч завершился со счетом 4:0 в пользу Шахтера. По итогам этой игры Минай вылетел в Первую лигу. Позже появилась информация, что руководство закарпатского клуба может расформировать команду по окончании сезона.