Умер известный комментатор бокса Владимир Гендлин

Неожиданно скончался известный российский комментатор бокса Владимир Гендлин. Комментатор умер в возрасте 84 лет.

Достойно внимания В России прямо во время матча неожиданно скончался 18-летний футболист

Сообщается, что 9 марта Гендлин перенес обширный инфаркт. В тот же день комментатор также перенес две операции.

Через неделю его выписали из больницы, но вскоре Гендлин почувствовал себя плохо.

Тесты на коронавирус были отрицательные. Впрочем, 26 марта скорая помощь установила наличие антител и сделала вывод, что был перенесен коронавирус, которого он не заметил.

Заболевание дало осложнение в виде пневмонии. 4 апреля комментатор был переведен на ИВЛ.

Что известно о комментаторе

Гендлин родился 26 мая 1936 года в Москве. На любительском уровне провел 51 бой (50 побед, одно поражение), был мастером спорта по боксу.

После окончания спортивной карьеры работал телевизионным журналистом в Волгограде, детским тренером по боксу в Кисловодске.

В 1989 году возглавил первый в СССР клуб профессионального бокса "Ред старз", входил в руководство Союза боксеров России.

В середине 1990 годов создал программу "большой ринг" на канале НТВ. С 1994 по 2016 годы Гендлин работал комментатором на трансляциях каналов НТВ и НТВ-Плюс, с 2000 года – также на Первом канале.

Считался одним из наиболее авторитетных экспертов в области мирового профессионального бокса.

Стабильность Свитолиной

В обновленном рейтинге WTA сразу три украинские теннисистки оказались в первой сотне. Еще шестеро украинок улучшили свои позиции по сравнению с предыдущим рейтингом.

Лучшей среди украинок остается Элина Свитолина. Она сохранила за собой пятое место в рейтинге.

К слову Украина – Япония: почему Цуренко и Козлова оказались вне заявки сборной

Улучшила свою позицию и Даяна Ястремская. Несмотря на то, что она временно отстранена от соревнований из-за допингового скандала, украинка поднялась на одну позицию и теперь занимает 30 место.

Еще одна представительница Украины в первой сотне рейтинга – Марта Костюк. Она тоже поднялась вверх на одну позицию – 84 место в рейтинге.

Продолжает подъем в рейтинге и Катарина Завацкая, которая теперь на 125 месте. Она сумела прыгнуть вверх сразу на три позиции. Зато на 12 позиций упала Екатерина Козлова, опустившись на 129 место.

Что касается Леси Цуренко, то она показала едва ли не наибольший прогресс среди украинок – аж семь позиций вверх, но только 137 место.

Поднялась в рейтинге и Ангелина Калинина – +6 позиций и 161 место. Дарья Снигур осталась на 197 месте.

Что касается остальных украинок, то Катерина Бондаренко – 242 (+3), Марина Чернышова – 334 (-4), Валерия Страхова – 388 (+7), Дарья Лопатецкая – 396 (-42), Марианна Закарлюк – 413 (-1), Анна Познихиренко – 451 (-37), Виктория Дема – 719 (-36), Ольга Янчук – 757 (-32), Надежда Киченок – 880 (-210), Анастасия Поплавская – 909 (+3), Любовь Костенко – 1094 (-8), Виктория Петренко – 1120 (+4).

Арбитру выбили семь зубов

В хоккейном матче в Финляндии произошел неприятный инцидент. Во время игры арбитру попали шайбой в лицо. После этого броска он потерял семь зубов.

Инцидент произошел в матче между ХПК и Юкурит во втором периоде. После броска хоккеиста Миро Руоконена шайба отлетела в лицо арбитра Юкки-Пекки Койстинена. Вполне возможно, что там был рикошет от вратаря. От мощного удара арбитр сразу оказался на льду.

Смотрите также Вратарь маской отбил шайбу, которая летела в его ворота: видео

Впоследствии оказалось, что от удара у него вылетело семь зубов – четыре целиком, а три – частично. Также есть подозрение на перелом челюсти и сотрясение мозга.

Сам арбитр заявил, что хорошо помнит момент удара, но после этого в глазах все потемнело, он потерял сознание и упал. А когда пришел в себя, то было ощущение, что будто все зубы у него выпали изо рта.

Его доставили в больницу, где он просидел в кресле стоматолога 2,5 часа. Лечение может занять до шести месяцев. Все расходы покрывает страховка от Лиги.

Сам Юкка-Пекка Койстинен рад, что шайба не летела на десять сантиметров ниже, ведь тогда попала бы в шею.

Стоит добавить, что Юкка-Пекка Койстинен в прошлом – сам хоккеист. Он пять лет выступал в чемпионате Финляндии. Но за это время потерял лишь один зуб. И этот имплант тоже вылетел после мощного броска в матче в субботу, 3 апреля.