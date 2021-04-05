В хоккейном матче в Финляндии произошел довольно неприятный инцидент, когда во время игры арбитру встречи шайба попала в лицо. Он потерял семь зубов после этого броска.

Инцидент произошел в матче между ХПК и Юкурит во втором периоде. После броска хоккеиста Миро Руоконена шайба отлетела в лицо арбитра Юкки-Пекки Койстинен. Вполне возможно, что там был рикошет от вратаря. От мощного удара арбитр сразу оказался на льду.

Примечательно Вратарь маской отразил шайбу, которая летела в его ворота: видео

Он долго не мог подняться, а когда таки встал на коньки, то покинул ледовую площадку.

Впоследствии оказалось, что от удара у него выбило семь зубов – четыре целиком, а три – частично. Также есть подозрение на перелом челюсти и сотрясение мозга.

Видео момента броска шайбой в арбитра

Сам арбитр заявил, что хорошо помнит момент удара, но после этого в глазах все потемнело, он потерял сознание и упал. А когда пришел в себя, то было ощущение, будто все зубы у него выпали изо рта.

После этого его доставили в больницу, где он просидел в кресле стоматолога 2,5 часа. И ему еще не раз придется посещать его. Лечение может занять до шести месяцев. Все расходы покрывает страховка от лиги.

Сам Юкка-Пекка Койстинен, несмотря на тяжелую травму, ведет себя оптимистично. Благодарит за то, что шайба не летела на десять сантиметров ниже, ведь тогда попала бы в шею, и неизвестно, остался ли он бы тогда вообще живым.

Кроме того, он от четырех до шести недель не сможет есть твердую пищу. 38-летний мужчина видит в этом возможность потерять лишний вес к лету.

Стоит добавить, что Юкка-Пекка Койстинен в прошлом – сам хоккеист. Он пять лет выступал в чемпионате Финляндии. Но за это время потерял только один зуб. И этот имплант тоже вылетел после мощного броска в матче в субботу, 3 апреля.