Неожиданно умер известный российский комментатор бокса Владимир Гендлин. Комментатор умер в возрасте 84 лет.

Гендлин перенес инфаркт

Сообщается, что 9 марта Гендлин перенес обширный инфаркт. В тот же день комментатор также перенес две операции.

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Через неделю его выписали из больницы, но вскоре Гендлин почувствовал себя плохо.

Тесты на коронавирус были отрицательными. Впрочем, 26 марта скорая помощь установила наличие антител и сделала вывод, что был перенесен коронавирус, которого он не заметил.

Заболевание дало осложнение в виде пневмонии. 4 апреля комментатор был переведен на ИВЛ.

Что известно о комментаторе