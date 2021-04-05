Умер известный комментатор бокса Владимир Гендлин
Неожиданно умер известный российский комментатор бокса Владимир Гендлин. Комментатор умер в возрасте 84 лет.
Источник:"Ведомости"
Гендлин перенес инфаркт
Сообщается, что 9 марта Гендлин перенес обширный инфаркт. В тот же день комментатор также перенес две операции.
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Через неделю его выписали из больницы, но вскоре Гендлин почувствовал себя плохо.
Тесты на коронавирус были отрицательными. Впрочем, 26 марта скорая помощь установила наличие антител и сделала вывод, что был перенесен коронавирус, которого он не заметил.
Заболевание дало осложнение в виде пневмонии. 4 апреля комментатор был переведен на ИВЛ.
Что известно о комментаторе
- Гендлин родился 26 мая 1936 года в Москве. На любительском уровне провел 51 бой (50 побед, одно поражение), был мастером спорта по боксу.
- После окончания спортивной карьеры работал телевизионным журналистом в Волгограде, детским тренером по боксу в Кисловодске.
- В 1989 году возглавил первый в СССР клуб профессионального бокса "Ред старз", входил в руководство Союза боксеров России.
- В середине 1990 годов создал программу "Большой ринг" на канале НТВ. С 1994 по 2016 годы Гендлин работал комментатором на трансляциях каналов НТВ и НТВ-Плюс, с 2000 года – также на Первом канале.
- Считался одним из наиболее авторитетных экспертов в области мирового профессионального бокса.
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