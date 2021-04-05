Футболист молодежной команды Знамя Труда Никита Сидоров умер 4 апреля во время матча в России. Игроку было всего 18 лет.

Трагедия произошла во время футбольного матча на стадионе "Торпедо" в Орехово-Зуево. Знамя Труда сыграло товарищескую встречу с командой из Павловского Посада.

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Смерть на футбольном поле

Футболист молодежной команды Знамя Труда Никита Сидоров вышел по ходу встречи и уже через 5 минут пребывания на поле потерял сознание.

К слову. Летом 2020 года в 16-летнего вратаря Знамя Труда Ивана Заборовского прямо во время тренировки попала молния. Молодой футболист попал в реанимацию, отделался ожогами, его успели спасти.

К Сидорову сразу побежали тренер, его отец и врач. Через несколько минут приехала еще машина скорой помочь. Медики полчаса пытались спасти молодого футболиста, но не удалось. Смерть наступила мгновенно. Причиной такой неожиданной и быстрой смерти 18-летнего игрока стала аневризма сосудов головного мозга.

Как отметили в клубе, все футболисты перед сезоном проходят медицинский осмотр. По их информации, Сидоров был одним из лучших физически подготовленных молодых спортсменов. 19 июня Никита отпраздновал бы свое 19-летие.